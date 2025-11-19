Óbidos, el mágico pueblo medieval de Portugal que se transforma en una enorme fábrica de Navidad

Portugal presume de multitud de ciudades que se convierten en cuentos navideños durante la celebración de Navidad (Natal). En Galicia, por proximidad, la de Perlim es una de las más conocidas. Pero no es el único pueblo de Navidad de Portugal. Más al sur hay otro que cada año convierte su bello casco histórico y castillo medieval en un auténtico cuento navideño. En ediciones anteriores, ambientado en Harry Potter o hadas y elfos. Y, en esta nueva edición, los hará en una fábrica de Navidad.

Se trata de la Vila Natal de Óbidos. Este precioso pueblo portugués, más cerca de Lisboa que de Oporto, está a casi cuatro horas en coche de la frontera de Galicia (Tui). Y, aunque más cerca se pueden disfrutar de la Navidad portuguesa con propuestas como las de Valença, Viana do Castelo o Perlim, los amantes de la época navideña tienen en Óbidos una cita indispensable.

En este gran parque ubicado dentro de la preciosa fortificación y junto al gran castillo medieval de Óbidos, las familias no solo se encontrarán con un precioso parque navideño, sino también ambientado y con multitud de atracciones y espectáculos para pasar un día completo en Navidad.

Fechas, horarios y precios

La Vila Natal de Óbidos abrirá el 28 de noviembre de 2025 y se podrá disfrutar hasta el 4 de enero de 2025. Los billetes están ya a la venta. En esta gran fábrica de juguetes hay actividades para todos los públicos. Desde atracciones como pistas de patinaje sobre hielo o trenes, espectáculos en directo, la visita de Papá Noel o

El coste de la entrada para los niños y niñas es de 8 euros. Los adultos pagan 10. En cualquier caso, hay precios especiales y descuentos para familias. Dentro del parque hay algunas actividades y atracciones que tienen un coste extra.

Horarios y previos de la Vila Natal de Óbidos 2025. / Oficial

En este enlace líneas puedes consultar el programa completo de actividades del parque de Navidad Vila Natal de Óbidos.