Un plan no apto para personas con vértigo: el puente colgante de 175 de altura y 516 metros de longitud a 3 horas de Vigo

Galicia y Portugal están unidas por muchos motivos. Ya sea su tradición, su amor por la gastronomía o por contar con algunos de los mejores espacios naturales de Europa, ambos destinos parecen compartir una esencia similar.

La frontera más antigua de Europa, el Miño, cuenta con muchos puentes que unen a las comunidades a ambos lados de la 'raia'. Sin embargo, aunque este no une las tierras gallegas y lusas, pocas infraestructuras impresionan más que el puente colgante de Arouca 516.

Aunque el título de puente colgante más largo del mundo lo ostenta el del Gran Cañón de Huajiang, en China, el viaducto luso llegó a serlo tras su inauguración. Con 175 de altura y 516 metros de longitud, esta pasarela a solo 3 horas de Vigo se ha convertido en un plan ideal para los más atrevidos.

Ponte Suspensa: un plan no apto para personas con vértigo

El puente colgante Arouca 516 o 'Ponte Suspensa', ofrece una vista espectacular sobre el río Paiva. Situada en el Geoparque de Arouca, en el distrito de Aveiro, quienes no sufren de vértigo podrán recorrer la pasarela para apreciar la Garganta do Paiva y la Cascata das Aguieiras en todo su esplendo.

Desde su inauguración en 2021, esta plataforma no ha parado de recibir alabanzas. Aunque el título de puente colgante más largo del mundo no le duró mucho tiempo, premios como el de la Mejor Atracción de Desarrollo Turístico de Europa por los World Travel Awards han reivindicado su valor arquitectónico y el impacto de este espacio en la región.

Vista de la pasarela desde dentro. / André Afonso

Algo que debes tener en cuenta antes de acudir allí es que tendrás que reservar tu entrada para poder acceder. Los precios varían en función de la edad, siendo de 12 euros para adultos y de 10 euros para menores de edad y mayores de 65 años.

El suelo de rejilla te permite ver el vacío y puede espantar a muchos visitantes, pero el Geoparque de Arouca tiene mucho más que ofrecer para el visitante. Las sierras de Freita, Montemuro y Arada ofrecen un paisaje montañoso ideal para los amantes del senderismo o la escalada. En esa misma zona, encontramos los Passadiçós do Paiva, 8 kilómetros de pasarelas de madera que acompañan el discurrir del río e nos permiten ver alguna de las estampas más hermosas del valle.