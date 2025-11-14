Una escapada imprescindible para el otoño: el 'pequeño Tíbet portugués' a solo una hora de Vigo

El otoño es la época ideal para hacer escapadas por Galicia y Portugal. Los cambios en el clima le dan un aspecto vivo y cálido a los bosques autóctonos que invitan al paseo, mientras que los productos de temporada que se ofrecen en muchas localidades son la excusa perfecta para descubrir los pueblos escondidos más allá de las costas turísticas.

En Galicia contamos con espacios verdes para aburrir y las escapadas al monte están a tiro de piedra a poco que tengamos un coche para desplazarnos. No obstante, nuestros alrededores no se quedan atrás en cuanto a belleza natural se refiere y es por ello que vale mucho la pena investigar para hacer una buena escapada de fin de semana.

Si buscas un espacio para desconectar y conocer un paisaje más propio del centro de Asia este atípico pueblo portugués a solo una hora de Vigo puede convertirse en la opción perfecta para una escapada de fin de semana.

El pequeño Tíbet Portugués

Sistelo es una pequeña localidad que pertenece al municipio de Arcos de Valdevez y que se encuentra al norte de Portugal. Cuenta con apenas 270 habitantes y saltó a la fama en 2017 luego de ser reconocido como Monumento Nacional y ser seleccionado entre las 7 Maravilhas de Portugal en la categoría de Aldeias.

Enclavado en el Vale do Vez, en el entorno del Parque Peneda Gerês, se le conoce como 'el pequeño Tíbet' por su similitud con el paisaje de este país asiático, tiene en los socalcos —bancales— de cultivo que descienden por las laderas de la montaña una de sus señas de identidad.

Las terrazas verdes y un ambiente que parece inalterable por el paso del tiempo convierten Sistelo en un lugar mágico cargado de encanto. Este espacio, con el abrupto terreno de montaña de la Serra Peneda de fondo, conserva la huella de siglos de trabajo para desarrollar el sofisticado sistema de regadío sostenible que hoy se han convertido en su carta de presentación.

Pero la estampa no es el único atractivo del lugar, desde Arcos de Valdevez parte una ecovía que llega hasta Sistelo en un recorrido de gran belleza. Siguiendo el recorrido podremos disfrutar de lugares como el Paço de Giela, la playa fluvial da Valeta, el río Ázere, el puente de Vilela o la Casa do Castelo en Sistelo. La famosa Ecovía do Vez pasa por el Pequeño Tíbet portugués a través de un sorprendente recorrido de agua, bosque y montaña.

Si quieres disfrutar de este espectacular paisaje en todo su esplendor, debes visitar los miradores de Chã da Armada y Socalcos de Padrão.