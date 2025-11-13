Fortaleza de Chocolate en Portugal: la tentación más dulce de Valença regresa por Navidad

Chocolate por doquier. En forma de bombones, turrones, fondues, crepes, brigadeiros... La tentación más dulce de Portugal en Navidad vuelve a tener nombre propio. Muy cerca de Galicia. Nada más cruzar el Miño. Un plan imprescindible de los muchos que despliega el país vecino durante su Natal. Vuelve la Fortaleza de Chocolate de Valença do Minho.

Durante diez días, la espectacular fortaleza raiana –cada vez más cerca de ser reconocida como Patrimonio Mundial de la Unesco– estará bañada de chocolate durante una feria en la que estará repleta de puestos donde locales y visitantes, además de las tradicionales compras, podrán también degustar y comprar diversos productos a base de cacao.

La Câmara Municipal de Valença no ha desvelado todavía el programa de este año que, como anteriores ocasiones se realizará en paralelo a otras actividades de Navidad. Pero sí ha anunciado ya las fechas de la Fortaleza de Chocolate 2025: será del viernes 28 de noviembre al 8 de diciembre. Coincide, además, con dos de los festivos en Portugal que este año serán un lunes (1 y 8 de diciembre).

Fechas de la Fortaleza de Chocolate

«Durante diez días, la Fortaleza será el destino de referencia para saborear y sentir el chocolate de tantas formas. Valença Fortaleza de Chocolate regresa en un formato lleno de novedades, como feria / muestra dedicada a la degustación y compra de productos a base de chocolate y repostería. Contará con la presencia de reposteros, pasteleros, productores de chocolate y chocolatiers portugueses y españoles. Este año, el evento se desarrollará en cuatro puntos de la Fortaleza, entre el Largo do Bom Jesus, en la Coroada, y la Praça da República, el Largo do Governo Militar y el Baluarte do Faro», anuncian.

El horario de la Fortaleza de Chocolate de Valença do Minho 2025 será:

Viernes 28 de noviembre (inauguración): de 16.00 a 20.00 horas.

Del sábado 29 de noviembre al lunes 8 de diciembre: de 10.00 a 20.00 horas.

Además de venderse productos a base de chocolate, durante los días de la Fortaleza de Chocolate también se celebran showcookings con maestros chocolateros o talleres para niños.