Portugal enciende las luces de Navidad este fin de semana: espectáculo en Viana y un árbol más alto que el de Vigo en Ermesinde

El encendido de las luces navideñas de Vigo marca, según Abel Caballero, el inicio de la Navidad en el planeta. Según esta máxima, este año comenzará el sábado 15 de noviembre. Pero dejando el marketing al margen, lo cierto es que hace años que la ciudad olívica no es la primera en iluminarse. De hecho, en Portugal, muy cerca de la frontera con Galicia, comienza antes. Este fin de semana 7, 8 y 9 de noviembre ya será posible darse un baño navideño muy cerca de Vigo.

En Portugal, donde el Natal es toda una religión, cada año se presume también de árboles gigantes, parques temáticos de Navidad o trenes de Natal. E incluso del Papá Noel más grande del mundo.

La primera localidad de Portugal que encenderá las luces de la Navidad 2025, hoy mismo, será Ermesinde, freguesía de Valongo. A solo hora y media de Vigo, activará este viernes 7 de noviembre varias de las luces navideñas. Pero el día grande será mañana, cuando encenderá el árbol de luces de Navidad más grande de Portugal: 55 metros de altura. Es incluso más alto que el de Vigo.

El programa de Ermesinde será:

Viernes, 7 de noviembre en Valongo

A las 21.00 h. (hora local): Iluminación de la bola gigante de navidad y de todo el eje histórico de Valongo. Media hora más tarde se celebrará un concierto de gospel en el Praça Machado dos Santos.

Sábado, 8 de noviembre en Ermesinde (freguesía de Valongo)

A las 18.30 horas encendido del mayor árbol de Navidad de Portugal y, media hora más tarde, concierto de Gospel en el Parque Urbano de Ermesinde.

Viana do Castelo

Otra de las primeras ciudades de Portugal que encenderán las luces de Navidad en 2025 antes que la olívica será una gran conocida por los gallegos. La Princesa sel Lima: Viana do Castelo.

Viana do Castelo encenderá las luces de Navidad 2025 el sábado 8 de noviembre y se apagarán el 12 de enero de 2026.

Probablemente, al igual que el año pasado, Viana do Castelo realizará este sábado 8 de noviembre un gran espectáculo durante el día del encendido con música y luz. Además de varios adornos gigantes, como una caja de regalo iluminada, la localidad del norte luso presume también de un gran árbol 3D.