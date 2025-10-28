Perico dos Santos, el sabor único en el mundo que «regala» la famosa feria portuguesa Santos de Cerdal

Cada 1 y 2 de noviembre miles de gallegos cruzan la frontera hacia Portugal para comprar, comer y disfrutar en familia de una tradición con más de 200 años de historia. Una feria, la de Santos de Cerdal, cuyo origen se remonta al siglo XVII y que es una de las muchas muestras vivas de la hermandad entre gallegos y portugueses de ambas orillas del Miño.

De hecho, la conocida como «madre de todas las ferias» –todo un referente en el noroeste peninsular– fue recientemente incrista en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial de Portugal. «Apresenta-se como uma festividade cujas práticas sociais, rituais e eventos associados refletem as históricas relações luso-galaicas características do Alto Minho raiano, englobando um amplo conjunto de costumes e tradições com impacto direto e indireto na comunidade local e na região onde se insere, de ambos lados da fronteira».

Santos de Cerdal es todo un símbolo. Todo ocurre alrededor de la capilla de San Bento da Lagoa, en Cerdal. Decenas y decenas de puestos (más de 400) ofrecen cada año multitud de productos: textiles, herramientas, calzado, ropa, maquinaria agrícola... Pero también ganado. Una romería donde, como no podía ser de otra forma en Portugal, la gastronomía está muy presente.

La Feria Anual de Santos de Cerdal se celebra en 2025 el 1 y 2 de noviembre. / C. M. Valença do Minho

Por Santos de Cerdal se abre la veda para probar los nuevos vinos de la temporada. Pero también hay otros platos típicos que se pueden degustar. Es el caso de los rojões, plato tradicional del Miño luso a base de trozos de carne de cerdo magro fritos; las moelas (mollejas); las bifanas (un bocadillo de carne de cerdo marinada) o los más clásicos y famosos à brás: frango y bacalhau.

Pericos dos Santos

La multitudinaria Feira Santos de Cerdal esconde también una curiosidad gastronómica. Un fruto único que solo se puede encontrar en Valença do Minho: los Pericos dos Santos.

El municipio del Alto Miño portugués es el único en el mundo en el que hay pericos. Una delicia similar a una pequeña pera que es endógena de Valença y que entre finales de octubre y principios de noviembe está en su época de maduración.

El Perico dos Santos a mayores, uno de los símbolos grastronómico de la Feira Santos de Cerdal. Este fruto emblemático del otoño de Valença presume de un color acastañado y un sabor agridulce único. Junto a él, los asistentes podrán encontrar también cestas repletas de castañas, nueces, manzanas...

Dónde es la Feria de Santos de Cerdal

La Feria Anual de Sanos de Cerdal se celebra en los terrenos de Sao Bento da Lagoa, situados junto a la carretera nacional de San pedro da Torre/Paredes de Coura, a 5 minutos del acceso a la autovía A-3 y de los puentes internacionales que unen Tui y Valença do Minho.

Como es tradición, el día 1 de noviembre es elprincipal de la feria. El 2, se reserva a la conocida como Feira das Trocas, en la que se mantiene la tradición de intercambiar productos que se compraron el día anterior y que se quieran cambiar o devolver.

Otras de las tradiciones que marcan la Feria de Santos de Cerdal son los caballos Garranos. Un año más, en el Hipódromo los jinetes mostrarán la belleza de estos animales y realizarán las carreras, a un ritmo constante, que tendrán lugar tanto el día sábado como el domingo.