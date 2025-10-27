Feria con mayúsculas en Portugal: Valença celebra Santos de Cerdal

La celebración de Todos los Santos es sinónimo de feria con mayúsculas en Valença do Minho. Una jornada en la que el tradicional peregrinaje de gallegos hacia Portugal se multiplica. Y probablemente, en 2025, la conocida como «madre de todas las ferias» volverá a reunir a miles de personas en próximo sábado y domingo en Santos de Cerdal en una celebración donde las compras, la gastronomía y la fiesta van de la mano de la tradición.

La Feria Anual de Santos de Cerdal en Valença do Minho se convierte cada año en un punto de «peregrinación» para gallegos y portugueses. Este año se celebrará durante dos día: el sábado 1 y el domingo 2 de noviembre.

De esta forma, la Feria Anual de los Santos de Cerdal se convertirá probablemente en un punto de encuentro y romería de portugueses y gallegos. Esta feria centenaria es un referente del Noroeste Peninsular, con más de 400 puestos donde se vende de todo. «Este es el principal evento de otoño de Portugal en el norte de Galicia, con siglos de historia y tradición, combinando la venta de productos con gustos, tradiciones y rituales únicos que permanecen bien vivos», destaca la Camara Municipal de Valença do Minho.

¿Dónde es la Feria de Santos de Cerdal?

La Feria Anual de Sanos de Cerdal se celebra en los terrenos de Sao Bento da Lagoa, situados junto a la carretera nacional de San pedro da Torre/Paredes de Coura, a 5 minutos del acceso a la autovía A-3 y de los puentes internacionales que unen Tui y Valença do Minho.

Como destacan desde la Cámara Municipal de Valença do Minho, se trata de la principal cita del otoño en Galicia-Norte de Portugal, una feria que refleja siglos de historia y tradición, reuniendo conocimientos, tradiciones y rituales que aún siguen muy vivos. «La ropa, la vajilla, el calzado, las tabernas, el ganado vacuno, caprino y ovino, los productos del campo, la maquinaria agrícola, la animación y multitud de otros atractivos prometen hacer las delicias del visitante», destacan.

Patrimonio Cultural Inmaterial

La Feira dos Santos de Cerdal fue inscrita recientemente en el Inventario Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural (DGPC).

El 1 de noviembre (Día de los Santos) es el día principal y el 2 de noviembre está dedicado a la «Feria de Intercambio». Los famosos Pericos Dos Santos son una de las señas de identidad de la feria: una pequeña pera típica de Valença, municipio que presume de las mayores superficies de producción del municipio, además de su origen.

A mayores, la tradición dicta que en las noches del 31 de octubre y 1 de noviembre, Feira dos Santos sea el destino para probar nuevos vinos y saborear bocadillos locales como rojões, mollejas, bifanas y bacalao, entre muchas otras delicias. También en las tabernas la noche se anima con el sonido de concertinas y las canciones callejeras más divertidas.

Carreras Garranos

En el Hipódromo los jinetes mostrarán además la belleza de los caballos Garrano. Las carreras, a un ritmo constante, tienen lugar el día 1 de noviembre, a partir de las 15.00 horas.