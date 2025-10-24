Portugal acelera el Natal: la «Princesa del Lima» encenderá la luces de Navidad antes que Vigo

Antes que Vigo o después que Vigo. La Navidad olívica, además de gigante y viral, se ha convertido en el punto de referencia en el que se fijan multitud de Ayuntamientos para competir e intentar ser los mejores. Y lo llamativo, importa: hay hasta un Papa Noel de Guinnes no muy lejos de Galicia. ¿Con qué objetivo? captar al mayor número de turistas posible. Pero esta fiebre navideña no es exclusiva de Vigo. Ni siquiera de España.

También en Portugal, donde el Natal es toda una religión, cada año se presume de árboles gigantes, parques temáticos de Navidad o trenes de Natal. Pero no solo eso. Las luces de Navidad se encienden incluso mucho antes que las de Vigo. Y no muy lejos: a solo media hora de la frontera.

Una de las primeras ciudades de Portugal que encenderá las luces de Navidad en 2025 antes que la olívica será una gran conocida por los gallegos. La Princesa sel Lima: Viana do Castelo. Aunque Vigo no ha anunciado todavía cuándo se encenderán sus luces, todo apunta al viernes 14 o sábado 15 de noviembre de 2025.

Viana do Castelo encenderá las luces de Navidad 2025 el sábado 8 de noviembre y se apagarán el 12 de enero de 2026.

Probablemente, al igual que el año pasado, Viana do Castelo realizará el 8 de noviembre un gran espectáculo durante el día del encendido con música y luz. Además de varios adornos gigantes, como una caja de regalo iluminada, la localidad del norte luso presume también de un gran árbol 3D.