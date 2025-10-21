Luces Salvajes junto a Oporto: Portugal incorpora dinosaurios a su brillante muestra de fauna y flora

Vuelve Luzes Selvagens a Portugal. Y lo hace con una novedad jurásica. La cuarta edición del Festival de Luces Salvajes que se celebra cada año en el parque zoológico más grande del norte de del país vecino incluirá dinosaurios.

Esta llamativa exposición nocturna presume de más de 600 figuras de plantas y animales iluminados que convierten el recinto, a apenas dos horas de Galicia, en un perfecto plan para pasar una jornada diferente y que encantará a los más pequeños de la casa.

En esta nueva edición, la gran novedad serán sus gigantes y novedosos inquilinos: «Los dinosaurios se suman a la fiesta», han anuncian los organizadores a través de sus redes sociales.

El Festival Luzes Selvagens del Zoo Santo Inacio de Vila Nova de Gaia incluye dinosaurios en su cuarta edición. / Oficial

Luzes Selvagens ha ido creciendo desde su primera edición. De hecho, en la de 2024, se incorporaron un centenar de nuevas figuras. Ahora, la muestra se amplía con figuras de dinosaurios que, probablemente, se convertirán en las estrellas de este año.

«Luces Selvagens es mucho más que una exposición. Es un viaje sensorial que mezcla luz, color, naturaleza e imaginación. Al recorrer los caminos iluminados del zoo, los visitantes encuentran figuras de animales salvajes de todos los tamaños creadas con miles de pequeñas luces LED que llenan el ambiente de color y encanto», describen desde el recinto.

El Festival de Luces Salvajes del Zoo Santo Inacio (Vila Nova de Gaia) comenzará a celebrarse en el 1 de noviembre y se podrá visitar hasta el 28 de febrero de 2026.

Festival de Luces Salvajes en Portugal /

«Cada escenario está pensado para sorprender, despertar emociones y recordar la importancia de la biodiversidad y la conservación, de forma ligera, divertida e inspiradora», destacan desde el Zoo Santo Inacio.

Horario

La exposición de Lucez Salvajes abrirá los fines de semana, durante las vacaciones escolares y también los festivos entre las 16.30 y 20.30 horas (horario local). Los visitantes podrán realizar la visita al zoo de dos formas: con entrada completa o solo para Luzes Selvagens. En el primer caso, se incluye gratis el acceso a la muestra nocturna de animales iluminados

En su página web, se puede consultar las fechas en las que estará abierto y también las entradas y los precios. Se pueden adquirir las entradas al zoo y al festival juntas, o por separado.

El precio para adultos (solo Luzes Selvagens) es de 13,90 euros y para niños, 10,90.