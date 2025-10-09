Batalla de gigantes por Navidad: Portugal encenderá el Papá Noel más grande del mundo el 15 de noviembre

¿Quién tiene el árbol de Navidad más grande del planeta? ¿Qué ciudad encenderá antes las luces? ¿Dónde dura más la campaña navideña? Más, más, más... Es evidente que la Navidad ha pasado a ser en los últimos años una especie de batalla entre ciudades (incluso países) donde hacer ruido suma. Suma turistas. Y todas las miradas se centran en Vigo, donde las luces se montan desde agosto y que hoy mismo ha empezado a levantar su icono: el árbol de Navidad gigante de Porta do Sol. La competencia es cada vez mayor y Portugal entra con fuerza en esta competición con un colosal y clásico Pai Natal de Guinness que ya ha desvelado cuándo se encenderá. Antes lo hizo el mayor parque de atracciones navideño del país vecino: Perlim tiene ya fecha de apertura, sino que ya comercializa las entradas.

La Navidad de Vigo es planetaria, gigante, despliega cientos de calles iluminadas, millones de luces led y adornos enormes. Cuanto más grande... más ruido. Como su árbol de casi 50 metros de altura. Pero no hay que irse muy lejos para darse cuenta de que esta batalla no es exclusiva de España. En Portugal, donde el Natal es también toda una religión, tiran también de megadecoraciones que no pasan para nada desapercibidas.

De hecho, en Portugal llegaron a plantar el año pasado un árbol mayor que el de Vigo, sino que varias localidades lusas osaron incluso encender las luces de Navidad antes que la olívica, como en la cercana Viana do Castelo, donde le dieron al botón de on en 2024 una semana antes que en Porta do Sol.

En Portugal hay decenas de pueblos y ciudades mágicas en Navidad. Y algunas han tirado desde hace años de un enorme, corpulento y llamativo Pai Natal para hacer ruido. De hecho, es el Papá Noel más grande del mundo (certificado por el Guinness).

El Papá Noel más grande del mundo se sienta (porque esa es la postura que adopta durante toda la Navidad) en la localidad portuguesa de Águeda. De hecho, el lema de esta ciudad ubicada en el distrito de Aveiro deja ya clara su gran apuesta por destacar en esta época del año: «Águeda é Natal». Y esta pequeña localidad lusa se ha adelantado incluso a Vigo en el anuncio del encendido de las luces de Navidad: será el 15 de noviembre de 2025. Fecha en la que es probable que se encienda también la Navidad de Vigo.

Decoración en la Navidad de Águeda, Portugal. / Câmara Municipal de Águeda

¿Cuánto mide el Papá Noel más grande del mundo?

El enorme Pai Natal de Águeda presume de 21 metros de altura y está decorado con más de 250.000 luces led.

Pero en Águeda no solo presumen del Papá Noel más grande del mundo. Han rizado el rizo y presumen también de tener el Pai Natal más pequeño. Tanto, que para verlo es necesario hacerlo a través de un microscopio. Se trata de una nano-estructura del artista Willard Wigan que se expone en la oficina de Turismo. Cabe en el ojo de una aguja.

Águeda presume también del Papá Noel más pequeño del mundo: hay que verlo a través de un microscopio

Pero la Navidad de Águeda va mucho más allá del Papá Noel más grande y pequeño del mundo. La localidad se llena durante toda la campaña Navideña de multitud de luces, decorados y actividades desde mediados de noviembre hasta la segunda semana de enero.

La Navidad de Águeda en imágenes

Decoración en la Navidad de Águeda, Portugal. / Câmara Municipal de Águeda

Decoración en la Navidad de Águeda, Portugal. / Câmara Municipal de Águeda

Decoración en la Navidad de Águeda, Portugal. / Câmara Municipal de Águeda

Decoración en la Navidad de Águeda, Portugal. / Câmara Municipal de Águeda