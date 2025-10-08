Viaje por el asombroso edén de paz de Portugal que cautiva a miles de gallegos
Algunos de los jardines más espectaculares de Portugal deslumbran muy cerca de Galicia. Lo hacen desde primavera con una explosión artística de color y aromas que lo convierten en un asombroso museo natural a cielo abierto que atrae a miles de visitantes de ambos lados del Miño. Pero este deslumbrante jardín de jardines está a punto de cerrar, por lo que es un plan perfecto para los últimos fines de semana que restan en octubre
La paz que transmite el impresionante recinto y entorno en el que brotan sus verdes y coloridas obras de arte se multiplica por dos, ya que ha sido el lema escogido para el diseño de 2025: «Jardín de la Paz, Jardín para la Paz». Se trata del gran vergel internacional de Portugal ubicado en Ponte de Lima, a escasos 30 minutos de la frontera de Galicia (Tui) y que cuenta las horas para marchitarse. Si quieres visitarlo, todavía estás a tiempo.
Esta localidad lusa no solo destaca por su singular belleza, su gastronomía, su paseo ribereño, su museo del juguete o su Feira Quincenal, la más antigua del país vecino. También sobresale, entre finales de mayo y finales de octubre por su llamativo Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima (similar al de Allariz, pero en un recinto más amplio).
Como cada año, los jardines efímeros de la edición anterior ya son historia. Todos, menos uno. En este caso el Jardim Dinamarquês, vencedor del año 2024 y que puede contemplarse también este año. El resto, de diseñadores de multitud de países, son nuevos.
Jardines 2025
Este año participan en el Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima un total de 11 obras de arte. Todas ellas diseñadas bajo la premisa de la paz, el lema de la edición 2025
Horario
El Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima abrió sus puertas el pasado 30 de mayo y podrá contemplarse hasta finales de octubre. El horario este mes es el siguiente:
Lunes, de 14.00 a 17.30 h.; de martes a domingo, de 0.930 a 13.00 y de 14.00 a 17.30 h.
La entrada general tiene un precio simbólico de 1 euro y es gratis para menores de hasta 12 años o de solo 50 céntimos para mayores de 65.
1. Re-Imagining Peace
Diseñado con el tema de la paz en su centro, el objetivo de este jardín es el de crear una experiencia que invita a una reflexión profunda. En el centro del diseño hay grandes puertas, cada una de las cuales tiene un tamaño para permitir el paso de una sola persona a la vez. Esta restricción intencional alienta a los visitantes a reducir la velocidad, creando un momento de reflexión tranquilo y personal.
Puedes consultar la ficha completa de Re-Imagining Peace (Estados Unidos) en este enlace.
2. Awaken
Awaken es un jardín sensorial diseñado para encarnar y evocar paz, involucrando los sentidos del visitante en una experiencia inmersiva y armoniosa. Su diseño es simétrico y radial, inspirado en los patrones tipo mandala que se encuentran en los azulejos tradicionales portugueses. Esta geometría refuerza el equilibrio y la unidad, haciéndose eco de la esencia de la paz.
Puedes consultar la ficha completa de Awaken (Estados Unidos) en este enlace.
3. Caminhos de Paz, Caminhos de (a) Vida
Con esta jardín, sus diseñadores, de Portugal, buscan hacer una analogía entre el jardín y la vida, entre los caminos de flores, follaje o hierba y los caminos de la vida e, incluso, entre los colores y las emociones, los sentimientos y las dificultades que encontramos en este viaje.
Puedes consultar la ficha completa de Caminhos de Paz, Caminhos de (a) Vida (Portugal) en este enlace.
4. Catarsis Garden
Catarsis Garden, es un lugar que invita a la serenidad y la renovación interior, que integra naturaleza y bienestar de una manera única. Inspirado en el concepto de «catarsis», el jardín fue diseñado como un refugio donde liberar la tensión existente y encontrar la armonía. Cada elemento transmite una finalidad: las rocas, cuidadosamente dispuestas, simbolizan fuerza y estabilidad, lo que crea rincones perfectos para la contemplación.
Los caminos, en círculos de madera, de textura suave, invitan a una exploración tranquila, mientras que las estructuras, también de madera, aportan una mayor aproximación a la naturaleza.
Puedes consultar la ficha completa de Catarsis Garden (Portugal) en este enlace.
5. Doces para a Paz
Cuentan las dos diseñadoras de este jardín (Brasil) que la idea surgió a partir de una historia contada por la madre de una de ellas, durante su infancia, en la que una niña llamada Angelita, de apenas 5 años, perdió su hogar, sus padres y hermanos, durante la Segunda Guerra Mundial.
«Atónita, la pequeña caminó por la playa, buscando ayuda. Pero, al final, la encontraron muerta, con sus manitas llenas de conchas de mar. Lloré mucho, porque esa historia me asustó y me puso muy triste. Mi padre, al llegar a casa, se enfadó con mi madre (y con razón), y salió a comprar dulces, para hacerme feliz. Pero no me quedé feliz. Pensé que los dulces debían disfrutarse en momentos felices, y ese no era un momento feliz», cuenta su diseñadora.
«Nuestro jardín es un homenaje a Angelita, la niña que representa a todos los niños que sufren grandes pérdidas a causa de las guerras, especialmente los que viven en la Franja de Gaza», señalan
Puedes consultar la ficha completa de Doces para a Paz (Brasil) en este enlace.
6. Engawa
Engawa es un jardín diseñado para transmitir calma y armonía, inspirado en los principios del Wabi-sabi y Mono-no-aware, al estilo japonés, que exaltan la belleza de lo efímero y la transformación natural. Como un paisaje en miniatura, integra «agua», grava y piedras que evocan los elementos esenciales de la naturaleza, mientras su vegetación en constante cambio conecta con el ciclo de las estaciones.
Más que un espacio estético, Engawa es un remanso de serenidad, que invita a la contemplación y la participación.
Al crear patrones en la grava, los visitantes establecen una conexión con el entorno, creando su propia experiencia de introspección y equilibrio.
Puedes consultar la ficha completa de Engawa (España) en este enlace.
7. Folding Peace
Este jardín está inspirado en la historia de una joven llamada Sadako Sasaki. Tenía dos años cuando la bomba atómica explotó sobre Hiroshima en 1945. Diez años después, desarrolló leucemia, un efecto tardío común entre los sobrevivientes.
Durante su hospitalización en el hospital, se dio cuenta de una vieja leyenda japonesa de que pliega 1000 grullas de origami otorga un deseo. Inspirado, Sadako comenzó a doblar grullas con la esperanza de recuperar su salud. Creó más de 1.000 grullas antes de sucumbir a la enfermedad. Su historia se ha extendido por todo el mundo y el grupo de origami se convirtió en un símbolo del movimiento internacional para la paz.
Puedes consultar la ficha completa de Folding Peace (Austria, Eslovaquia y Países Bajos) en este enlace.
8. Museu Jardim da Luta dos Povos Indígenas
«Para hablar de la paz, es importante estudiar a los grandes diplomáticos y activistas que dedicaron sus vidas a promoverla a través de diferentes medios, como educación, cultura, diálogo, negociación, solución política de conflicto, entre otros», destaca su diseñadro, de México.
Este jardín está específicamente inspirado en Rigoberta Mencchú Tum, un líder indígena de origen maya, ganador del Premio Nobel de la Paz de 1992 y víctima de un conflicto armado entre un gobierno opresivo, con políticas de exterminio contra la población indígena y una guerrilla que requería justicia social.
Puedes consultar la ficha completa de Museu Jardim da Luta dos Povos Indígenas (México) en este enlace.
9. Paz Total
Paz Total es un jardín un homenaje a aquellos que, desde varios rincones de Colombia, han dedicado sus esfuerzos a tejer la paz con cables de esperanza.
«Colombia ha conocido, durante más de medio siglo, el peso de un conflicto interno que dejó profundas calificaciones en su territorio: tráfico de drogas, desapariciones o vidas cobradas. Sin embargo, en medio de la oscuridad, las luces de la reconciliación, los pasos hacia la paz, guiados por buscar la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso firme para evitar que el ciclo doloroso de violencia se repita», explica su diseñador.
Puedes consultar la ficha completa de Paz Total (Colombia) en este enlace.
10. Peace Garden, a Garden for Peace
Explican sus diseñadores que este jardín que no se limita a resaltar la belleza de las flores y el verdor. Simboliza también cómo crisis como la guerra, las inundaciones, los incendios y las pandemias pueden generar esperanza, renovación y nuevo crecimiento, al tiempo que demuestran la fuerza de la humanidad para superar los desafíos con dignidad.
El foco central del jardín es el olivo, símbolo de paz y perseverancia, rodeado de espinas que representan el difícil y doloroso camino hacia la paz. El jardín está dividido en cuatro secciones temáticas.
Puedes consultar la ficha completa de Peace Garden, a Garden for Peace (República Checa) en este enlace.
11. A Paz entre o Homem e a Natureza
«Mientras las actividades humanas continúan destruyendo los entornos naturales, parecía sensato, incluso esencial, imaginar el jardín de la Paz como un lugar donde la humanidad y la naturaleza pueden reconciliarse, ser inseparables, iguales, siendo cada parte interesada esencial para el bienestar del otro, para poder existir. Nuestra propuesta es, por tanto, un intento de representar la naturaleza en su estado primitivo, o muy poco alterado por las actividades humanas», describen sus diseñadores.
El jardín que utiliza materiales simples, mínimamente transformados y no incluye estructuras que puedan sugerir que una sociedad altamente desarrollada modificó el paisaje.
Puedes consultar la ficha completa de A Paz entre o Homen e a Natureza (Francia) en este enlace.
12. O Jardim Dinamarquês
O Jardim Dinamarquês fue el vencedor de la edición 2024. «Los pensamientos/ideas detrás de se basan en el concepto subyacente al jardín y su disposición y concepción. El visitante está destinado a tener una experiencia fuerte y colorida de jardín y plantas, al tiempo que le brinda la oportunidad de adquirir hechos sobre Dinamarca, a través de objetos expuestos, pinturas e información escrita. En otras palabras, combina una experiencia de jardín sensorial con información como el visitante elige su interés y el uso de su tiempo.
Puedes consultar la ficha completa de O Jardim Dinamarquês (Dinamarca) en este enlace.