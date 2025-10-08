La paz que transmite el impresionante recinto y entorno en el que brotan sus verdes y coloridas obras de arte se multiplica por dos, ya que ha sido el lema escogido para el diseño de 2025: «Jardín de la Paz, Jardín para la Paz». Se trata del gran vergel internacional de Portugal ubicado en Ponte de Lima, a escasos 30 minutos de la frontera de Galicia (Tui) y que cuenta las horas para marchitarse. Si quieres visitarlo, todavía estás a tiempo.

Esta localidad lusa no solo destaca por su singular belleza, su gastronomía, su paseo ribereño, su museo del juguete o su Feira Quincenal, la más antigua del país vecino. También sobresale, entre finales de mayo y finales de octubre por su llamativo Festival Internacional de Jardines de Ponte de Lima (similar al de Allariz, pero en un recinto más amplio).

Como cada año, los jardines efímeros de la edición anterior ya son historia. Todos, menos uno. En este caso el Jardim Dinamarquês, vencedor del año 2024 y que puede contemplarse también este año. El resto, de diseñadores de multitud de países, son nuevos.