Viajes gratis en el elevador más largo de Portugal y fin de fiesta al estilo Bouzas en Viana do Castelo

¿Pensando en cruzar la frontera hacia Portugal este fin de semana? Si es así, toma nota: la Princesa del Lima celebra este sábado 27 de septiembre un completo programa de actividades gratuitas con un explosivo fin de fiesta al estilo fuegos de Bouzas.

A menos de una hora en coche de Galicia, en Viana do Castelo, celebran este sábado el Día Mundial del Turismo. Y lo hacen con un completo programa de actividades. Además, durante toda la jornada, los visitantes podrán subir y bajar gratis hacia y desde el espectacular mirador de Santa Luzia en el que es el elevador más largo de Portugal.

A mayores, durante todo el sábado la entrada a los diferentes museos de Viana do Castelo será gratuita e incluso habrá un descuento del 50% en el acceso a uno de los atractivos más visitados por los turistas: el Buque Hospital Gil Eannes.

El Elevador de Santa Luzia cumple 100 años / olharvianadocastelo

Pero además del todas las actividades que habrá el sábado 27 de septiembre en Viana do Castelo por el Día Mundial del Turismo (puedes consultar toda la programación en este enlace), uno de los espectáculos más atractivos será por la noche.

Fuegos artificiales

«El Día Mundial del Turismo terminará de la mejor manera posible, a medianoche, con la Serenata da Romaria d'Agonia, que iluminará Viana do Castelo con más de 100.000 disparos pirotécnicos, una cascada de luz y innovadores efectos multimedia, con el río Lima y el Puente Eiffel como escenario», destacan desde la Cámara Municipal de Viana do Castelo.

Es espectáulo piromusical, similar al que se realiza cada año en las fiestas de Bouzas de Vigo, tuvo que apalzarse hasta en dos ocasiones este año. Su celebración en agosto fue aplazada debido a los incendios del pasado verano. Este sábado, si el tiempo lo permite, los fuegos artificiales iluminará Viana do Casstelo.