Portugal emula a Vigo y activa ya la Navidad: Perlim desvela fechas e inicia la venta de entradas

Hace años que la Navidad avanza a un ritmo frenético en Vigo. Decenas de calles tienen ya colgadas las luces en pleno mes de septiembre e incluso ya se empezaron a montar adornos gigantes como la caja de regalo de Gran Vía. Pero este acelerón navideño no es exclusivo de la ciudad olívica. También en algunas zonas de Portugal calientan ya para la campaña navideña.

La ropa de invierno continúa guardada. No han llegado aún los magostos, ni Samaín o Halloween y quedan todavía muchas hojas por caer, pero la Navidad ya está en marcha más allá de la ciudad olívica. Uno de los mayores atractivos navideños del país vecino, visitado cada año por miles de gallegos, acaba también de activarse.

Se trata del mayor parque de la Navidad de Portugal: Perlim. La organización de este gran mundo mágico que hace las delicias de los más pequeños de la casa durante el Natal Portugués no solo acaba de hacer públicas las fechas de este año, sino que también ha anunciado alguna novedad y, por prematuro que pueda parecer a golpe de septiembre, ha puesto ya las entradas a la venta.

El parque de Navidad Perlim, en Santa María da Feira, abrirá este año sus puertas el 29 de noviembre y permanecerá abierto hasta el 30 de diciembre de 2025.