El paraíso de Portugal «para apurar el verano» según Viajar: comida y cama por 20 euros

Se termina agosto y con él las vacaciones de la mayoría de españoles. Sin embargo, muchos aprovechan el mes de septiembre para «apurar el verano» y viajar en una época en la que empieza a bajar la concurrencia de turistas. La revista Viajar nos propone «el paraíso de Portugal» en el que podremos encontrar comida y cama por 20 euros.

Portugal es uno de los destinos vacacionales más frecuentados por los españoles. Su cultura, gastronomía y paisajes atraen a quienes quieren relajarse y disfrutar de un país lleno de encanto.

La publicación nos propone un viaje por la Costa Vicentina, un lugar donde «el calendario parece alargarse y septiembre y octubre se sienten como un regalo». Entre otras cosas, destacan que en este rincón, entre Alentejo y Algarve, «el turismo masivo no ha hecho acto de presencia, y la naturaleza sigue mandando».

Playas salvajes, buen clima y precios bajos

Como destacan en el artículo de la revista de viajes, mientras en otras zonas de Europa el otoño llama a la puerta, las temperaturas máximas de la Costa Vicentina «rondan los 25–27 grados y las mínimas no bajan de 17 grados». En esta zona encontramos «uno de los tramos mejor conservados de Europa», en la franja que recorre el Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

Las playas salvajes invitan al baño y al paseo. Viajar recomienda lugares como la Odeceixe, «donde el río abraza al mar»; Arrifana, ideal para surfistas; o Zambujeira do Mar, un punto perfecto desde el que disfrutar un atardecer. Para los amantes del senderismo, la Rota Vicentina ofrece kilómetros de senderos desde los que podrás ver el océano, pueblos blancos y campos de alcornoques.

La playa de Arrifana es un destino ideal para los surfistas. / visitalgarve.pt

Además del paisaje, la revista subraya que en este rincón de Portugal «todavía se puede dormir barato junto al mar». En establecimientos como la Pousada Arrifana podremos dormir dentro del parque natural por solo 13 euros la noche. No podemos esperar ningún lujo, pero es «perfecta para quien busca gastar poco y tener la playa a dos pasos».

Si buscamos opciones más cómodas, Viajar comenta que podremos encontrar habitaciones desde 40 o 50 euros en zonas como Aljezur o Vila Nova de Milfontes, coincidiendo con el final de la temporada alta.

Comida de calidad a buen precio y cómo elegir alojamiento

«El prato do dia es casi una institución; por unos 7,50–8 euros puedes sentarte a la mesa, comer un plato generoso, con bebida y postre incluidos», señalan en la revista. Otra opción en las zonas costeras son las tascas marineras, donde podremos disfrutar de pulpo y guisos de atún por solo 10 o 15 euros.

Como lugar destacado, Viajar aconseja pasarse por el Café-Restaurante Dias, en Vila Nova de Milfontes, «un ejemplo de lo que significa buena relación calidad-precio; platos contundentes, trato cercano y precios que rondan los 10–12 euros»

Vila Nova de Milfontes ofrece un ambiente animado y lleno de planes para quienes buscan un ambiente animado. / visitportugal.com

Sobre este pueblo, Vila Nova, la publicación comenta que es un lugar ideal para alojarte «si buscas un también más animado», ya que está lleno de restaurantes y playas urbanas con mucha vida. Si lo que buscas es una experiencia cercana a la naturaleza, Aljezur y sus casitas blancas garantizan un «acceso rápido a playas salvajes como Monte Clérigo o Amoreira».

La Costa Vicentina se posiciona como una opción ideal para quienes escogen septiembre para su mes de descanso, un lugar sin el agobio de las masificaciones y con planes para todos los bolsillos.