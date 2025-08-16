Esta enorme piscina con alma de playa (olas incluidas) está en Portugal

La Praia Fluvial das Rocas es un espacio de ocio y entretenimiento veraniego ubicado en un lago de casi 1 km de longitud, en pleno corazón de Castanheira de Pera, una localidad portuguesa del distrito de Leiría, muy cerca de Coímbra.

Este complejo, a tres horas de viaje en coche desde Vigo, cuenta con una isla en el centro de la playa, y la piscina más grande del país luso de 2.100 m2, que genera olas a 80 kilómetros del mar.

Y en su entorno, un embalse y un puente centenario donde practicar otros deportes náuticos que le convierten en un gran destino de vacaciones.

Además, el lugar ofrece bungalows para pernoctar, un complejo turístico 'Villa Praia' con 12 habitaciones dobles, todas con baño, aire acondicionado, nevera, TV y WI-FI.

Este centro de ocio, que fue inaugurado en el 2005, cuenta con dos zonas diferenciadas en su gran piscina. La más tranquila, que tiene una isla en el centro con palmeras alrededor, y la zona de olas.

Vista panorámica del complejo de ocio y turístico con la piscina de olas más grande de Portugal. / Praia das Rocas

El agua es filtrada del lago de montaña, de gran calidad y cristalina, que se extiende formando un espacio formidable donde los árboles tropicales conviven en armonía con la Serra da Lousã, que asoma desde lo alto.

La piscina de olas más grande de Portugal. / Praia das Rocas

Pero además de un revitalizante baño, el lugar está orientado a todas las edades que pueden practicar diferentes disciplinas relacionadas con el mar.

Desde un paseo en bote de remos, en cisnes (embarcación), en barco a pedales, o en canoas, hasta hacer escalada, tiro con arco, o paddle surf, pasando por disfrutar del tobogán, el 'Roller Ball' o la tirolina.

El lugar, que cuenta también con zona de cafetería con menús de entre 4 y 8 euros, tiene una capacidad diaria de 650 personas y suele recibir entre 80.000 y 100.000 visitas anuales.