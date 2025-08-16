Esta enorme piscina con alma de playa (olas incluidas) está en Portugal
A tres horas de Vigo, cerca de Coímbra, se ubica un espectacular complejo de ocio y turismo que cuenta con una isla de aguas tranquilas y una gran 'bañera' donde se forman ondas, en 2.100 metros cuadrados de superficie
La Praia Fluvial das Rocas es un espacio de ocio y entretenimiento veraniego ubicado en un lago de casi 1 km de longitud, en pleno corazón de Castanheira de Pera, una localidad portuguesa del distrito de Leiría, muy cerca de Coímbra.
Este complejo, a tres horas de viaje en coche desde Vigo, cuenta con una isla en el centro de la playa, y la piscina más grande del país luso de 2.100 m2, que genera olas a 80 kilómetros del mar.
Y en su entorno, un embalse y un puente centenario donde practicar otros deportes náuticos que le convierten en un gran destino de vacaciones.
Además, el lugar ofrece bungalows para pernoctar, un complejo turístico 'Villa Praia' con 12 habitaciones dobles, todas con baño, aire acondicionado, nevera, TV y WI-FI.
Este centro de ocio, que fue inaugurado en el 2005, cuenta con dos zonas diferenciadas en su gran piscina. La más tranquila, que tiene una isla en el centro con palmeras alrededor, y la zona de olas.
El agua es filtrada del lago de montaña, de gran calidad y cristalina, que se extiende formando un espacio formidable donde los árboles tropicales conviven en armonía con la Serra da Lousã, que asoma desde lo alto.
Pero además de un revitalizante baño, el lugar está orientado a todas las edades que pueden practicar diferentes disciplinas relacionadas con el mar.
Desde un paseo en bote de remos, en cisnes (embarcación), en barco a pedales, o en canoas, hasta hacer escalada, tiro con arco, o paddle surf, pasando por disfrutar del tobogán, el 'Roller Ball' o la tirolina.
El lugar, que cuenta también con zona de cafetería con menús de entre 4 y 8 euros, tiene una capacidad diaria de 650 personas y suele recibir entre 80.000 y 100.000 visitas anuales.
HORARIOS
- Del 1 de junio al 17 de septiembre
- De 10 horas a 19 horas
PRECIOS
- Los niños de entre 0-5 años tienen la entrada gratuita
- Hay billetes individuales que oscilan entre los 7 euros y los 12,50 euros; y bonos familiares (dos adultos y dos niños) de entre 26 y 34 euros; estos precios se estipulan por mes de verano, y por franja de edad de los visitantes
- Para las actividades se ha de pagar un suplemento de 3,50 euros los niños más pequeños, o de 5 euros a partir de 6 años
- También hay la posibilidad de alquilar zona de sombra, tumbonas y hamacas que incrementa el precio
- La noche en los bungalows para dos personas cuesta 50 en temporada baja, 90 en media y 100 en los meses de temporada alta. Los pequeños a partir de seis años pagan un suplemento de 15-20 euros por noche, y el primer niño de entre 0 y 5 años puede pernoctar gratis
- El lugar admite a tu mascota por diez euros la noche
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- Un policía de Vigo rescata del agua a un joven de 24 años que se bañaba en Samil
- Davila 15/08/2025
- Despliegue policial en Vigo por una reyerta entre padres que se originó por una riña infantil en el parque Camilo José Cela
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Un acertante de La Primitiva en Vigo gana más de 1,2 millones de euros
- Valdeorras: arden casas, una fábrica y el punto limpio y desalojan un geriátrico con más de un centenar de mayores