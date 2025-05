Un mural hiperrealista despierta un viejo sueño del tren del Miño: «Hay que verlo en vivo»

En un momento en el que el AVE lo copa todo a nivel ferroviario con la conexión de alta velocidad entre Portugal y Galicia como prioridad, en Monçao, pocos kilómetros río arriba del icónico puente internacional que cruza cada día el Tren Celta hermanando ambos países, han «recuperado» un viejo sueño con una obra de arte tan realista que parece real: el tren ha vuelto.

El bello municipio portugués de Monçao, frente a Salvaterra do Miño, presume desde haces escasos días de un nuevo atractivo. Un mural a pie de calle similar a los que han convertido a Vigo en un museo a cielo abierto. Sus dimensiones y detalles sorprenden. Tanto, que parece que el anhelo de recuperar el viejo ramal de la línea del Minho desde y hacia Valença (cerrado en 1990) parece que se ha hecho realidad. De hecho, no son pocos los que lo reclaman su regreso y en Facebook hay incluso un grupo con más de 1.000 miembros que presionan para ello: «Pelo regresso do comboio ao ramal de Monção».

Esta obra hiperrealista, inaugurada el 25 de abril, deslumbra a los que pasan a su lado y se ha vuelto ya en un punto indispensable para tomarse una fotografía. Se ubica junto al precioso edificio de la antigua estación ferroviaria que recibe a los viajeros cuando entran en coche en Monção. Y, aunque hace ya décadas que no hay comboios, visitantes y residentes pueden deleitarse también ahora con el llamativo mural del artista Vile, cuyo realismo le ha «devuelto» al municipio miñoto el ferrocarril que perdieron en los 90.

Mejor verlo in situ

El mural de arte urbano realizado por Vile en Monção. / Câmara Municipal de Monção

«El mes pasado realicé un trabajo diferente y complejo en el centro de Monção. La Câmara Municipal me retó a hacer casi a escala real una réplica del último tren en circulación», explica en sus redes sociales Vile_graffiti, el artista que ejecutó este mural de arte urbano. Pero en fotos –admite– no es posible captar el realismo que –asegura– transmite su trabajo a pie de calle. «Hice todo en un estilo realista en 3D, pero debido a su escala y extensión, el mayor impacto visual de este trabajo es cuando se ve en vivo», reconoce.

El mural está compuesto por una locomotora naranja de Comboios de Portugal y cuatro coches de pasajeros sobre un viejo muro de 76 metros de largo. En cada extremo, los muros laterales se han aprovechado para potenciar el efecto en tres dimensiones. Al inicio, pintando el frente de la locomotora; al final, con la parte trasera del último vagón.