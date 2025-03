Un estímulo desafiante

En el vídeo oficial de la inauguración del Mirador do Zebro, Álvaro Siza habla sobre el proyecto: «La presencia de ese macizo rocoso inclinado sobre un extenso valle con el paisaje al fondo, bellísimo... Me llevó a pensar en una plataforma practicable, y no ir por las rocas».

Siza reconoció también que «el paisaje y la topografía constituyeron un estímulo irresistible, desafiante... [...] En la primera visita vi las potencialidades del proyecto allí, porque el paisaje era maravilloso y la topografía un desafío».