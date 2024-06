Rock in Rio Lisboa: Ed Sheeran y Scorpions abren un festival repleto de novedades

El evento de música y entretenimiento más grande del mundo arranca este fin de semana en Portugal: Rock in Rio Lisboa. Scorpions, el sábado y Ed Sheeran, el domingo, son los cabezas de cartel de un festival que cumple 20 años y llega con multitud de novedades, entre ellas, nueva ubicación.

El festival presenta este año un movimiento inédito en asociación con UNRIC que se materializa en el nuevo espacio de la Ciudad del Rock dedicado al proyecto "Por Un Mundo Mejor", el ALL Experience, enteramente creado por el Colectivo Jóvenes de Rock in Rio que da voz a las generaciones más jóvenes y les incentiva a una actitud proactiva por el cambio.

El ALL Experience se basa en ocho pilares considerados por el Colectivo Jóvenes como los principales temas a ser trabajados en sociedad y cuenta con varias atracciones y dinámicas como espacios instagrameables, la distribución de pulseras coleccionables y una experiencia inmersiva. Además del espacio ALL Experience en la Ciudad del Rock, también es posible formar parte del movimiento a través de la Landing Page donde se puede responder a un quiz para ganar las pulseras coleccionables, enviar mensajes de compromiso por un mundo mejor y hacer donaciones a las ONGs asociadas al movimiento. Cada uno de estos pilares está asociado a una Organización No Gubernamental.

A mayores, los asistentes podrán descargarse una aplicación del Rock in Rio Lisboa con la que podrán organizar los cuatro días de música. En ella, además, podrán consultar una agenda que les permitirá ordenar su fin de semana en la gran 'nueva' ciudad del Rock en Lisboa.

Programación

Cartel del Rock in Rio Lisboa 2024. / Rock in Rio

El 2024 es un año redondo el Rock in Rio Lisboa. La gran ciudad del rock celebra este año su 20 aniversario con un cartel del lujo: Ed Sheeran, Scorpions, Jonas Brothers, Doja Cat o la española Aitana, que se estrenará en concierto en Portugal.

Rock in Rio es el evento de música y entretenimiento más grande del mundo. En Portugal se han celebrado ya nueve ediciones por cuya ciudad del rock han pasado más de tres millones de personas. Y precisamente, coincidiendo con su décima edición, el espectacular recinto cambia de ubicación para 'estrenar' el Parque Tejo con un telón de fondo inigualable: el río Tajo y el icónico puente Vasco da Gama.

La capacidad del nuevo recinto será la misma que en el Parque da Bela Vista: 80.000 personas. Varios escenarios, atracciones, zonas de descanso, ocio... y grandes conciertos de artistas internacionales y nacionales son las principales ingredientes de una de las ediciones más especiales del Rock in Rio Lisboa 2024. Un festival que, como en anteriores ediciones, se llenará también de multitud de fans tanto de España en general, como de Galicia, en particular.

Conciertos del Rock in Rio Lisboa

El Rock in Rio Lisboa 2024 se celebrará en el mes de junio. / Cedida

Los días 15, 16, 22 y 23 de junio de 2024 abrirá la nueva ciudad del rock del Rock in Rio Lisboa. Cuatro días durante los que se subirán al icónico Escenario Mundo algunos de los artistas más relevantes a nivel nacional e internacional. El cartel de conciertos del Rock in Rio Lisboa está compuesto por:

Sábado 15 de junio

Palco Mundo: Scorpions, Evanescence, Extreme y Xutos & Pontapés

Palco Galp: Europe, Hybrid Theory y Pluto

Palco Tejo: Rival Sons, Blind Zero, Peste & Sida y The Legendary Tigerman

Palco Mundo del Rock in Rio Lisboa / Rock in Rio

Domingo 16 de junio

Palco Mundo: Ed Sheeran, Calum Scott, Jão y Fernando Daniel

Palco Galp: Lukas Graham, Jake Bugg, Carolina de Deus y Diego Miranda

Palco Tejo: Lauren Spencer-Smith, Íñigo Quintero, Capitão Fausto y Neyna

Vista de la icónica Rock Your Street en el Rock in Rio Lisboa 2022. / Rock in Rio

Sábado 22 de junio

Palco Mundo: Jonas Brothers, Ivete Sangalo y Carolina Deslandes

Palco Galp: James, Filipe Karlsson y Kura

Palco Tejo: Ornatos Violeta y Fonzie

Domingo 23 de junio

Palco Mundo: Doja Cat, Camila Cabello, Ne-Yo y Aitana

Palco Galp: Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Anselmo Ralph y Soraia Ramos

Palco Tejo: Danni Gato, MC Cabelinho, ProfJam y Veigh

Ciudad del Rock

La nueva Ciudad del Rock contará con un nuevo escenario, una nueva Ruta 85 y un nuevo espacio para celebrar 20 años de "Por un Mundo Mejor", así como el conocido Escenario Mundial, Escenario Galp, Rock Street, Super Bock Digital Stage, Jardín del Chef, ESC Online Sports Bar, Rueda de la Fortuna (Noria), Tobogán Pepsi, Área VIP Gato Preto entre otras muchas atracciones.

Las entradas del Rock in Rio Lisboa 2024 están ya a la venta desde 84 euros. Se pueden adquirir a través de la página ofical del Rock in Rio Lisboa a través de este enlace.