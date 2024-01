Tocó donde no tenía que tocar y ha enviado al pasado a la ciudad portuguesa de Oporto. Concretamente 40 minutos atrás. Y para ello no ha necesitado el cinematográfico DeLorean de Regreso al futuro. Su polémica 'hazaña' la ha conseguido fozando donde no debía en uno de los monumentos más emblemáticos y visitados de Oporto: la Torre dos Clérigos.

Por su altura y por su elevada ubicación es, sin lugar a dudas, uno de los relojes que guían el día a día de la ciudad Portuense. Dejarse llevar por sus agujas desde el pasado lunes supone vivir en el pasado. Según ha comunicado la Irmandade dos Clérigos y recogen multitud de medios de comunicación lusos, esta semana un turista dañó uno de los ejes del reloj que corona este Monumento Nacional desde 1910. Una escultura ¿pornográfica? levanta la polémica en Oporto Al parecer, no es la primera vez que ocurre. "Ha tenido un pequeña avería debido a un turista que manipuló uno de sus ejes mecánicos", han explicado. Al parecer, uno de los ejes del reloj es "más o menos" accesible para los visitantes que escalan por el interior hasta casi los 76 metros de altura de los que presume este famoso monumento. La reparación no es compleja y está previsto que hoy mismo el reloj regrese al presente. ¿Identificados? Según han informado desde la Irmandade dos Clérigos, el turista que provocó esta avería no ha podido ser identificado. Asumen que fue un visitante dado que en los últimos días solo turistas habían accedido a la torre. La Iglesia y la Torre dos Clérigos, diseñadas por el arquitecto Nicolau Nasoni, pertedence a la citada hermandad desde el 28 de marzo de 1.748.