Quien haya paseado por Oporto seguramente la ha visto (o al menos, ha pasado junto a ella). Se trata de una escultura ubicada a escasos metros de la famosa Torre dos Clérigos. Lleva allí casi 12 años, pero en las últimas semanas ha levantado mucha polémica en Portugal. El ruido en la ciudad invicta fue de tal calado que su alcalde, Rui Moreira, llegó a anunciar que iba a ser retirada. Horas más tarde rectificó.

El incendio prendió después de que un grupo de 37 intelectuales denunciaran, entre otras cosas, que se trataba de una figura "pornográfica". E incluso el propio regidor portuense, como recoge la prensa lusa, llegó a asegurar días más tarde que la consdideraba "pornográficamente horrenda".

¿Cómo es la escultura?

La escultura en cuestión es "Amores de Camilo" de Francisco Simões y que lleva desde 2012 ubicada en el Campo Mártires da Patria.

La obra muestra al afamado escritor luso Camilo Castelo Branco ataviado con traje y capa mientras abraza a una mujer desnuda. El artista mira al horizonte al tiempo que con una de sus manos toca una de las nalgas de la mujer y, con la otra, su espalda.

La polémica saltó a mediados del mes pasado. En un escrito divulgado por el medio luso Público, un grupo de intelectuales —buena parte del mundo artístico— reclamaron que fuera retirada. Alegaban, entre otros motivos, que suponía un "ultraje" a la relación entre Castelo Branco y Ana Plácido (la novelista con la que tuvo una relación y por la que fue detenido por cometer adulterio)- Supuestamente es la mujer desnuda a la que abraza, aunque otras interpretaciones apuntan que se trata de una mujer anónima.

"Tirarla donde no pueda dañar la memoria de Camilo"

"El gran amor de Camilo fue Ana Plácido, cuya memoria no merece el ultraje de poner el genio de "Amor de Perdición" y las "Novelas do Minho" abrazado a un ejemplar más o menos pornográfico", se exponía en el citado texto al tiempo que reclamaban "el favor higiénico de liberar esa hermosa plaza de tan lamentable pieza y tirarla donde no pueda dañar la memoria de Camilo".

Rui Moreira, o novo censor!



Moreira quer remover a estátua de Camilo Castelo Branco.

Diz que a escultura é muito feia 🤦🏻‍♂️



Estas práticas de eliminar património e peças e obras de arte já as vimos acontecer no Portugal fascista e salazarista.

É preciso pôr-lhe um travão! pic.twitter.com/9vnX1GS6lm — 𝐧𝐮𝐧𝐞𝐱💥 (@nuno_arp) 15 de septiembre de 2023

Esta solicitud tuvo aceptación inmediata por parte del presidente de la Cámara Municipal de Oporto, que, días más tarde de asegurar que se iba a retirar, llegó a calificarla de "pornográficamente horrenda". Rui Moreira apuntó que la decisión de eliminarla del espacio público la tomaba por decisión propia, y no por "puritanismo". Sin embargo, horas más tarde cambió de decisión, pero porque no tenía autoridad para sacar la escultura de este enclave.

Según explicó el alcalde portuense, la pieza había sido donada para que fuera colocada en la citada plaza, decisión que fue aprobada por el Ejecutivo local en el año 2012, y por ello no podía revocar esa decisión. En cualquier caso, avanzó que este hecho "no impide que en el futuro, y en cualquier momento, el asundo pueda ser abordado por el órgano municipal".

En paralelo, y durante los días que estuvo en cuestión la citada escultura, no solo surgieron movimientos en redes sociales para impedir que se eliminara, sino que también su autor manifestó su malestar por una decisión que, aunque no acabó llevándose adelante, tampoco le había sido consultada.

La estatua lleva desde diciembre de 2012 en Oporto y fue inaugurada con motivo de los 150 años de la publicación de la novela "Amor de Perdición", escrita por Camilo Castelo Branco.