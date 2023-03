Bob Dylan 'Rough and Rowdy Ways Tour' ao vivo em Portugal, junho de 2023.

📍 2 de junho no Coliseu Porto AGEAS

📍 4 e 5 de junho no Sagres Campo Pequeno

Bilhetes à venda dia 15 de março, às 10h em https://t.co/eVnJzT6dAY e locais habituais. pic.twitter.com/mcjTs4keYT