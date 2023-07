La inesperada bruma puede arruinar un perfecto plan de playa. La previsión meteorológica puede ser favorable: cielos despejados y temperaruta máxima de casi 30º. Nada puede fallar. O sí. Entra niebla del mar y en la costa comienza a hacer pelete. A veces levanta, pero no siempre. Es bastante habitual. En los meses de julio y agosto este fenómeno meteorológico es un clásico. Pero no por ello se debe dar por perdida la jornada playera. Hay muy buenas alternativas fuera de la línea de mar.

Estas brumas suelen quedarse en la costa. Pueden alargarse todo el día o solo unas horas. Pero hacia el interior normalmente no llegan. Y ahí no solo calienta el sol, sino que en la provincia de Pontevedra —que no vive solo de arenales de fina arena blanca—, esconde aunténticas piedras preciosas en su interior: playas fluviales inmersas en plena naturaleza que despiertan los sentidos. Espacios menos masificados que la costa y que se convierten también en una alternativa perfecta para pasar un día verano cuando la niebla ciega el sol en las rías.

Con áreas recreativas, merenderos, parques, jardines, situadas en medio de la provincia o casi pegadas a la costa... la oferta de playas fluviales de Pontevedra es más extensa de lo que te puedas imaginar. Te proponemos diez áreas perfectas para darte un chapuzón en alguno de sus ríos. Y, si en lugar de niebla lo que sopla es el frío viento del norte, en este enlace puedes consultar algunas de las playas búnker en las que no pasarás frío.

1.Playa fluvial de Pontesampaio

Aguas tranquilas, zona de merendero con sombra, parque infantil, ducha, socorristas, chiringuito, el puente romano de Pontesampaio de fondo y hasta con visita habitual de una preciosa familia de cisnes. Donde el río Verdugo se besa con la ría de Vigo se levanta una de las playas fluviales con mayor número de servicios y comodidades.

Río arriba, a escasos 200 metros, en la otra orilla, se encuentra otra playa fluvial con área recreativa: la de A Xunqueira. A mayores, y siguiendo el curso ascendente del cauce se puede cruzar uno de los puentes colgantes más conocidos de Galicia (puedes consultar todos en este enlace).

¿Cómo llegar a la playa fluvial de Pontesampaio? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

2. Playa fluvial de Monte Porreiro

En un entorno también envidiable y con aguas tranquilas en una amplia zona delimitada por bollas se encuentra, en el río Lérez a la altura de Pontevedra, la playa fluvial de Monte Porreiro. Además de multitud de servicios para bañistas, como duchas o un paseo, dispone también de una amplia zona verde y arbolada.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de Monte Porrreiro (Lérez)? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

3. Playa fluvial de Pozo do Boi

En pleno río Deza, a su paso por la parroquia de Vilatuxe (Lalín), se ubica esta piscina fluvial que no solo presume de tener aguas tranquilas, sino también de una zona con poca profundidad para los más pequeños de la casa. Por supuesto, no falta un generoso merendero a la sombra, zonas de juegos infantiles, una espacio de césped para tomar el sol, baños y hasta un kiosco en la época estival.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de Pozo do Boi? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

4. Playa fluvial de A Calzada

Presumió de ser la única playa fluvial con bandera azul. Y es que además de estar situada en un entorno de naturaleza envidiable, en ella los bañistas pueden encontrarse multitud de servicios. Aguas cristalinas, diferentes zonas de baño, parque infantil, zona de merendero... una playa ideal en el interior de la provincia de Pontevedra para pasar una jornada de baño en plena naturaleza. Está en el río Verdugo, en Ponte Caldelas.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de A Calzada? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

5. Playa fluvial de A Freixa

Ubicada en la parroquia de Ribadetea (Ponteareas) se trata de una de las playas fluviales más conocidas (aunque actualmente no pasa por su mejor momento). Ubicada en un enclave tranquilo, al igual que sus aguas, en las inmediaciones hay multitud de servicios y, por supuesto, un merendero. Arena fina, sombra y hasta un paseo y un puente para cruzar entre orillas completan los atractivos de la playa fluvial de A Freixa.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de A Freixa? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

6. Playa fluvial de Liñares

Pegada a un enorme robledal y con importantes mejoras realizadas en 2022, la playa fluvial de Liñares (río Ulla), en A Estrada, presume de una ubicación en un entorno magnífico. Tiene todo lo necesario para pasar un día de playa: merendero, parque infantil, paseo y aguas tranquilas en la zona de baño.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de Liñares? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

7. Playa fluvial de A Praíña

A Praíña se trata de un área fluvial en pleno crecimiento, particularmente desde que la asociación Entre As Pontes comenzó a acondicionar esta zona. Cada vez son más las personas las que se acerca a esta orilla del río Ulla, justo donde se besan las provincias de Pontevedra y A Coruña, junto al puente medieval interprovincial de Pontevea.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de A Praíña? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

8. Playa fluvial de Mondariz

Situada en un precioso enclave —en el río en el que para muchos gallegos 'Pinocho' perdió su caña— la playa fluvial de Mondariz Balneario destaca por la calidad de sus aguas, por la abundante riqueza piscícola y por la belleza paisajística de su entorno. Está en medio de vegetación autóctona e incluida en la red Natura 2000.

¿Cómo llegar a la playa fluvial de Mondariz? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

9. Playas fluviales de O Muiño y Lamiña

En la desembocadura del río Miño, en A Guarda y con vistas a Portugal, se sitúan las playas fluviales de O Muiño y Lamiña. Rodeadas de un frondoso pinar y con buenos servicios para los bañistas, son dos de los mejores arenales que se pueden encontrar a orillas del río en el que se besan la comunidad gallega y el norte luso. A mayores, se puede realizar a pie la preciosa senda azul que bordea la costa y que conecta ambos arenales con A Guarda.

¿Cómo llegar a las playas fluviales de O Muiño y Lamiña? Puedes consultar su ubicación en este enlace.

10. Muíño das Aceñas

Aunque no se trata de una playa fluvial, es posible darse un chapuzón en esta joya escondida en la zona de O Rosal. Se trata del Muíño das Aceñas, cerca de la desembocadura del río Tamuxe. El entorno está incluido en la Red Natura 2000 y, además de poder bañarse en medio de un precioso paisaje, en la zona hay también un área recreativa con mesas o un puente de madera.