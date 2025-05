Una playa de Galicia se cuela en el ranking de las 50 mejores del mundo en 2025: es la única de España en la lista

Galicia es una joya natural de norte a sur. Así lo constatan sus bosques, sus ríos o sus impresionantes paisajes costeros, donde es posible visitar acantilados imponentes, bonitos faros y playas que podrían ser una postal desde el Caribe.

También lo demuestran los miles de visitantes que viajan cada año hasta aquí para conocer en directo su patrimonio, tanto el material como el inmaterial, y cada cierto tiempo, algún ranking o medio internacional distingue nuestra tierra por su riqueza paisajística o gastronómica.

La prueba más reciente, el listado de las 50 mejores playas del mundo, elaborado por la entidad The World's Best Beaches, que reconoce anualmente los arenales más deseados del globo.

En el ranking más reciente, el único de España que se ha colado está precisamente en Galicia: la playa de Rodas, que ocupa el puesto 18, y que nombran como «un paraíso caribeño escondido en Europa» .

Así define la organización la playa de Rodas: «Esta impresionante playa es a menudo considerada una de las más hermosas de Europa, con su suave arena blanca y sus aguas cristalinas y tranquilas. Muchos la describen como un paraíso caribeño, pero con las refrescantes aguas del Atlántico. El entorno es igualmente impresionante, con la playa rodeada de frondosos pinares y dunas de arena».

La playa de Rodas

No es sorpresa que la playa de Rodas, la más extensa del archipiélago de las Islas Cíes, forme parte de esta lista, si bien es llamativo que sea la única ubicada en España. Une las islas de Monteagudo y O Faro.

Este arenal tiene una longitud de 1.300 metros y 60 metros de ancho, con arena fina y aguas cristalinas, aunque con una temperatura solo apta para los bañistas más atrevidos. Está rodeada de dunas y árboles y preserva su singularidad gracias al régimen regulado de visitas de la isla.

El reconocimiento de The World's Best Beaches 2025 no es el primero que recibe. El diario británico "The Guardian" la denominó como la mejor del mundo en el año 2007.