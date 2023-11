¿Cuándo es el encendido de las luces de Navidad de Vigo? Una de las fechas más esperadas en la ciudad olívica apunta ahora hacia un nuevo día. Descartado el fin de semana del 18 de noviembre, cuando se encendió otros año y figuraba en los propios documentos del Concello, Caballero anunció el pasado martes que sería la semana que arranca el lunes 20 de noviembre. Y, aunque no fue tajante, sí apunto como jornada más probable la del jueves 23 de noviembre: "Entorno al jueves (23) [...] No aseguro que sea un sábado, es probable que sea un jueves [...]. Calculad el jueves", remarcó. Pero un día después, el miércoles, el alcalde se inclinó hacia otra jornada como más probable.

En dos entrevistas radiofónicas (Radio Vigo y CÍES Podcast), Caballero aseguró que las familias le han pedido que sea el viernes 24 de noviembre. "Me dicen que el 23 es jueves, y al día siguiente, los niños tienen que ir al colegio y no pueden ir al encendido, y la Navidad tiene mucho que ver con la gente más pequeña. Entonces, estoy viendo la posibilidad de hacerlo el viernes 24. Será entre el 23 y el 24", aproximó en Radio Vigo. Más contundente fue en CÍES Podcast: "Me inclino más por el viernes 24 [...]; si tenéis que concretar una cifra, apostad por el 24", remarcó Caballero. El regidor olívico fue incluso más allá y, como de costumbre, bromeó con su habitual decreto para que no llueve el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo: "Yo de momento lo hice para el día 24; despúes ya se verá", anunció. En cualquier caso, insistió en que se trata de algo aproximado.

La maquinaria de la Navidad en Vigo 2023 está en marcha desde hace semanas y esta semana se ha dado el último impulso con el inicio de la instalación de los arcos de luz que llegarán a 450 calles de la ciudad. Serán un total de 10.000 elementos, según ha cifrado el alcalde. ¿Tarde? Si se compara con años anteriores podría decirse que sí. Pero a tiempo para encenderse un mes antes del 25 de diciembre. Como de costumbre, en la ciudad olívica seguirá siendo Navidad dos meses. Y este año —¡cómo no!— habrá también novedades. Una de ellas, gigante, está ya levantándose en el corazón de la ciudad, en los jardines de frente a la Comandancia de Marina.

En los últimos días, el Concello ha ido desvelando multitud de detalles de las luces de la Navidad en Vigo 2023. Se ha hecho pública también, por ejemplo, la fecha de la multitudinaria Papanoelada Motera. En la ciudad comienzan a instalarse los adornos gigantes y los millones de luces led comienzan hoy a colgarse de cientos de calles. De hecho, algunas, como García Barbón y Policarpo Sanz, se ha cerrado ya al tráfico parcialmente para instalar los adornos gigantes. Y, desde el 7 de noviembre, se prohíben ya las obras en el centro de la ciudad ante el montaje de las luces y el aumento previsible de la afluencia.

Guía completa de la Navidad de Vigo 2023

¿Cómo será la Navidad en Vigo 2023? ¿Cuándo se encienden las luces? ¿Qué atracciones habrá y dónde? ¿Cómo será la Cabalgata de Reyes? Paso a paso.

Encendido de las luces de Navidad de Vigo

El acto central del encendido de las luces de la Navidad de Vigo será, como en ediciones anteriores, en Porta do Sol. Ha sido el secreto mejor guardado por el Concello. Todo apuntaba a que sería el sábado 18 de noviembre. Sin embargo, el alcalde, Abel Caballero, prolongó este año el suspense y no se descartaba que fuera unos días más tarde, como finalmente ha confirmado. "Mejor que otros vayan antes para comparar", aseguró el regidor olívico. Grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Mallorca han apostado por el día 23 de noviembre. ¿Irá Vigo justo después? Tras las últimas declaraciones del alcalde, todo apunta a que podría ser al mismo tiempo: jueves 23 de noviembre; o al día siguiente, viernes 24.

¿Cómo será el árbol de Navidad gigante?

Es el adorno estrella de las luces de Vigo y continuará siéndolo en 2023. Tendrá espectáculo de música y luces y se podrá pasear por su interior. ¿Su tamaño? Colosal, más incluso que otros años. Su estrella alcanzará esta vez 18 metros de altura y coronará un árbol que, según cifró Caballero, llegará a los 40,5 metros. Se plantará en Porta do Sol y le ha salido competido en Badalona.

¿Habrá atracciones de Navidad?

Una de las principales novedades de las luces de la Navidad de Vigo será las atracciones. Varias se darán de baja, como la montaña rusa gigante, el saltamontes, la pista de patinaje de la Plaza de Portugal...

La Noria Gigante se mantiene, aunque las colas este año se realizarán hacia los jardines de Eijo Garay en lugar de por Colón. En Areal volverá a haber atracciones infantiles, pero no las más ruidosas. Está garantizada también la pista de hielo de Samil, el Circo de Nadal de la avenida de Castelao. A mayores, el Concello intentará poner más en zonas como: Navia, Coia, Bouzas o Teis, entre otros barrios. En el enlace sobre estas líneas puedes consultar todas las confirmadas y las que el Concello quiere poner en otros barrios.

Una de las novedades de este año será una exposición de dinosaurios: "Dinoworld". Aunque en ediciones anteriores la Navidad viguesa contó con una muestra jurásica, la gran novedad de este año es que se traslada al centro. Concretamente a los jardines Eugenio González de Haz, donde el año pasado se levantó la montaña rusa que este año se suprime.

Circo de Navidad Vigo "Extremo"

El popular Circo de Nadal de Vigo repetirá un año más en la avenida de Castelao. Este año promete adrenalina y se presenta como el "Circo más extremo 3.0". Las funciones arrancarán el sábado de diciembre y habrá programación todas las semanas hasta el 14 de enero. En el enlace bajo estas líneas puedes consultar días, horarios y dónde adquirir las entradas.

La carta de presentación promete adrenalina: "Imagínate a intrépidos motoristas desafiando la gravedad en su globo de acero, acróbatas deslumbrantes en la temible rueda de la muerte, locos del rulo sobre pirámides, atrevidos alambristas en bicicleta y valientes equilibristas desafiando las alturas a 10 metros del suelo. Una experiencia para toda la familia llena de atracciones que esperan tanto a grandes como a pequeños", destacan.

Las cifras de las luces de la Navidad de Vigo

Las cifras de la magnitud de la que presumirá la próxima Navidad de Vigo 2023, cuyo contrato se adjudicó hasta 2027 por 9,5 millones de euros a Ximénez Iluminación se resumen en:

11,5 millones de luces led.

450 calles iluminadas.

6.000 estructuras.

3.708 arcos de luz.

56 elementos de gran tamaño.

2.318 árboles iluminados (este año no se decorarán aquellos que esté catalogados).

Adornos gigantes

El Concello ha comenzado ya a instalar los adornos gigantes de la Navidad de Vigo. La Caja de Regalo de Gran Vía y el Castillo Luminoso de Policarpo Sanz han sido los primeros. Estas estructuras forman parte de un contrato independiente que se adjudicó el año pasado, con lo que todo apunta a que en 2023 habrá los mismo adornos gigantes.

Cíes Market y mercado de O Calvario

El tradicional mercado de Navidad en la Plaza de Compostela también ha comenzado ya a montarse. Pero este año tendrá también novedades en forma de bajas y recortes. Una de ellas, el escenario de conciertos que se instaló el año pasado, que no repetirá en 2023. A mayores, se permitirá la instalación de menos casetas (este año habrá 90) para facilitar la movilidad.

Al igual que en anteriores ediciones, en la zona peatonal de O Calvario habrá un mercado de Navidad con 22 casetas de venta de productos navideños y de artesanía. También dos atracciones infantiles y se programarán espectáculos de calle.

¿Cuál será el horario de las luces de Navidad de Vigo?

Cada día las luces de la Navidad de Vigo se encenderán a las 18.30 horas. El apagado variará: de domingo a miércoles, a las 00.30 horas; de jueves a sábado y vísperas de festivos y festivos, a las 02.00 h.

Los días grandes de Navidad (23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; y 1, 5 y 6 de enero) las luces seguirán encendidas hasta el amanecer.

Belén Monumental de Casa das Artes

La campaña de las luces de la Navidad de Vigo también incluye este año el Belén Monumental de Casa das Artes. Una vez que se abra (todavía no se ha hecho oficial la fecha) se podrá visitar en el siguiente horario:

De lunes a jueves: de 17.00 a 21.30 horas.

Viernes: de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.30 horas.

Sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 21:.0 horas.

24 y 31 de diciembre y 5 de enero: de 12.00 a 21.00 horas.

25 de diciembre, 1 y 6 de enero de 17.00 a 21.30 horas.

Papanoelada Motera 2023

La organización de la Papanoelada Motera de Vigo, Moto Club Galicia y Revista Motera, ha desvelado ya a través de sus redes sociales el día en el que los miles de motoristas ataviados de Papá Noel desfilarán por las calles de la ciudad en un evento en el que se puede participar de forma gratuita y que tiene también un carácter solidario, ya que en las ediciones anteriores se solicitaba a los participantes que entregaran productos para el banco de alimentos.

Según han comunicado a través de sus redes, la Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo, que llega este año a su 13º edición, se celebrará el sábado 23 de diciembre de 2023.

Cabalgata de Reyes

Como en ediciones anteriores, este año también habrá dos Cabalgatas de Reyes, una estática, por la mañana ; y otra (la tradicional) en movimiento. El Concello todavía no ha hecho público cuál será el recorrido de este año. Pero sí su temática. Estará ambientada en el "Mar y la Fantasía".