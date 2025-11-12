Encendido de luces y mucho más: los días clave de la Navidad más grande de la historia de Vigo

Vigo cuenta las horas para el encendido de las luces de la Navidad 2025, la más grande de su historia. Será el sábado 15 de noviembre en Porta do Sol. Es uno de los días clave. Pero tras encenderse los 12 millones de leds, la ciudad irá ganando atractivos poco a poco.

Una vez más, en Vigo la Navidad durará casi dos meses: del 15 de noviembre de 2025 hasta (al menos) el 11 de enero de 2026. Con novedades que la convertirán en la más grande de su historia, ya que crece hacia zonas como Vialia o Bouzas. Pero además, repiten muchos de sus atractivos. Algunos abrirán ya este fin de semana. Otros, habrá que esperar unos días.

¿Cuándo se encienden las luces de la Navidad de Vigo 2025? ¿Cuáles son las jornadas de más afluencia? ¿Cuándo se celebra la multitudinaria Papanoelada Motera? ¿Qué día llega Papá Noel? ¿Qué día comienzan las funciones del Circo de Nadal? ¿Cuándo y cómo será la Cabalgata de Reyes?

Encendido de luces de Navidad: 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre de 2025 es la gran fecha del encendido de las luces de Navidad de Vigo. Será, como de costumbre, a los pies del árbol gigante de Porta do Sol. Aunque la hora todavía no se ha hecho pública –podría depender del tiempo– todo apunta a que será sobre las 20.00 horas, como en anteriores ocasiones. En ese momento se encenderán 12 millones de luces led por toda la ciudad.

El alcalde, Abel Caballero, durante un encendido de las luces de Navidad de Vigo. / Javier Gutiérrez / Europa Press

Aunque todavía no hay confirmación oficial, todo apunta a que ese día, como en años anteriores, abrirá al menos también el Cíes Market de la Alameda, la Noria y las atracciones de Areal.

¿A qué hora se encienden las luces de Navidad de Vigo? A partir del 15 de noviembre de 2025 las luces de Navidad de Vigo se encenderán todos los días a las 18.00 horas. Su apagado dependerá de cada jornada y será: De domingo a miércoles : a las 01.00 horas.

: a las 01.00 horas. De jueves a sábados, festivos y vísperas de festivos: a las 04.00 horas.

Noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre de 2025 y del 1, 5 y 6 de enero de 2026: encendidas hasta el amanecer.

Papá Noel en Vigo: 16 de noviembre

El domingo 16 de noviembre es el día previsto inicialmente por el Concello de Vigo para la llegada de Papá Noel a Vigo. Como en años anteriores, se instalará en su casa de Policarpo Sanz el día después del encendido de las luces. Pegada a Porta do Sol, este año llegará con una importante novedad: un sistema de tiques para gestionar la entrada a su casa y evitar así las largas colas que se forman cada año.

Papá Noel se instalará en la casa de Policarpo Sanz de Vigo hasta el 24 de diciembre. / Marta G. Brea

A partir de ahí, los días laborables Papá Noel recibirá a las familias entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos, se habilitará también una franja matinal entre las 11.00 y las 14.00 horas.

Este año también está previsto que Papá Noel recorra la ciudad en un coche decorado con motivos navideños a partir de diciembre. Visitará zonas como Balaídos, As Travesas, O Calvario, Bouzas, Teis, Navia, Coia o Travesía de Vigo.

Circo de Nadal en Vigo: 29 de noviembre

Otra de las fechas clave el calendario de la Navidad de Vigo es la apertura del Circo de Nadal. Las funciones en la carpa de Coia arrancarán el 29 de noviembre.

El título del Circo de Nadal de este año será «Viaxe a Polaris». «É un espectáculo de Nadal cheo de maxia e emoción, onde o circo, o teatro visual e a música únense para contar unha historia de luz e esperanza. A través de acrobacias, humor e destelos de luz, o público emprende unha viaxe cara o corazón do Nadal, onde descubrirá que, mesmo na noite máis escura, sempre hai unha estrela disposta a brillar», describen.

En este enlace puedes consultar cuándo serán las funciones del Circo de Nadal de Vigo 2025.

Días de más y menos afluencia Elegir bien el día para visitar la Navidad de Vigo 2025 puede ser clave, sobre todo si prefieres huir de las masificaciones. A continuación puedes consultar las jornadas en las que el propio Concello de Vigo considera que estarán más y menos saturadas de visitantes: Días de «Afluencia Muy Alta» (9 días): 28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7 y 8 de diciembre (los días de diciembre 1 y 8, lunes, coinciden con dos de los festivos en Portugal , por lo que se prevé una llegada masiva de turistas a la Navidad de Vigo).

28, 29 y 30 de noviembre; 1, 5, 6, 7 y 8 de diciembre (los días de diciembre 1 y 8, lunes, coinciden con , por lo que se prevé una llegada masiva de turistas a la Navidad de Vigo). Días de «Afluencia Alta» (11 días): 16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre; 02, 03 y 04 de enero.

16, 21 y 22 de noviembre; 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre; 02, 03 y 04 de enero. Días de «Afluencia Moderada» (35 días): 15, 17, 18, 19, 23, 24 y 25 de noviembre; 02, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre; 01, 05, 06, 07, 08, 09, 10 y 11 de enero.

Papanoelada Motera Vigo: 20 de diciembre

El sábado 20 de diciembre de 2025 se celebrará en la Navidad de Vigo la tradicional Papanoelada Motera. La marcha que reúne a miles de motoristas ataviados de Papá Noel por las calles de la ciudad olívica saldrá de Navia.

Papá Noel invade la ciudad en moto / José Lores

Los motoristas comenzarán a concentrarse a partir de las 12.00 horas y saldrán a rodar por el centro de Vigo a las cuatro de la tarde. Puedes consultar el programa completo de este año en este enlace.

Cartero Real: 26 de diciembre

Entre el 25 y el 26 de diciembre el Cartero Real cogerá el testigo de Papá Noel en la casa de Policarpo Sanz. Allí los más pequeños de la casa podrán entregarle su carta para los Reyes Magos. Al igual que Santa Claus, también recorrerá la ciudad en un vehículo decorado entre el 27 de diciembre y el 4 de enero.

Visita del alcalde, Abel Caballero, al Cartero Real en 2023. / FDV

Fin de año: martes 31 de diciembre

El martes 31 de diciembre está previsto que se celebre la tradicional carrera San Silvestre de Vigo. Es uno de los días de mayor afluencia en el centro, principalmente en el entorno del Casco Vello y Porta do Sol.

Cabalgata de Reyes: 5 de enero

El lunes 5 de enero se celebrará la Cabalgata de Reyes, que este año estará ambientada en la magia y la fantasía. Habrá una cabalgata estática por la mañana; y otra en movimiento (la tradicional), por la tarde.

Cabalgata de los Reyes en Vigo 2022 / Ricardo Grobas

Como cada año, la Cabalgata de Reyes de Vigo 2025 traerá una enorme «lluvia» de caramelos: 6.500 kilos de dulces.

Domingo 11 de enero de 2026

El domingo 11 de enero de 2026 es, a priori, la fecha que tiene fijada el Concello en su calendario para apagar las luces de Navidad en Vigo 2025-2026. Si bien es cierto, en alguna edición pasada la Navidad de Vigo se alargó varios días.