Al mal tiempo, buenos planes: qué hacer en Vigo un día sin sol

Vigo deja atrás un mes de junio marcado por el calor intenso y recupera poco a poco una de sus señas de identidad: ese aire fresco del Atlántico que invita a mirar la ciudad desde otra perspectiva. Con la bruma y la niebla como protagonistas, la ciudad propone multitud de actividades que no obligan a sacar el bañador del armario.

Este tiempo invita especialmente a quienes encuentran encanto en los planes sencillos. En Vigo, una terraza, un café o un aperitivo pueden convertirse en la mejor forma de disfrutar de una temperatura más amable. La ciudad tiene opciones para todos los gustos.

Cafeterías diferentes para disfrutar sin prisas

Para quienes prefieren el café de especialidad, el matcha, las bebidas infusionadas o un buen brunch, una parada posible es Around, en la Rúa do Marqués de Valladares. «Nuestra especialidad son los donuts y el café», explican los camareros del local. En cambio, quienes busquen un ambiente «tranquilo», diferente y con mucha personalidad, encontrarán en Vitruvia, en la Rúa da Reconquista, un refugio ideal. El local combina cafetería, programación cultural, espectáculos y conciertos, con una decoración cuidada que lo convierte en uno de esos espacios pensados para quedarse sin mirar demasiado el reloj.

El MARCO, refugio cultural en pleno centro

Los días grises también son una excusa perfecta para refugiarse en la cultura. Una de las paradas más evidentes es el MARCO, el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, situado en la Rúa do Príncipe, que ofrece una programación variada de exposiciones. Hasta septiembre, el museo cuenta con muestras de artistas como Alberto Ardid. Como novedad, este pasado 21 de julio se inauguró «Circus», de la artista Alejandra Icaza, una oportunidad para sumergirse en el arte contemporáneo dentro de un edificio histórico que también dispone de restaurante y cafetería para hacer una pausa después de recorrer las salas.

Salinae, un viaje al pasado romano de Vigo

Además del MARCO, otro de los espacios que merece una visita es el Centro Arqueológico Salinae, donde se conservan antiguas salinas romanas datadas entre los siglos I y III después de Cristo. Su función era producir sal y conservar pescado, explican desde el museo. Situado en la Rúa Rosalía de Castro, es una parada recomendable para quienes quieran conocer una parte de la historia de Vigo que todavía resulta desconocida para muchos. Además, tanto el MARCO como Salinae cuentan con entrada gratuita.

Ocio a cubierto para desconectar y divertirse los días de lluvia

Vigo también ofrece alternativas de ocio más dinámicas. En el Centro Comercial Vialia, por ejemplo, se puede disfrutar de una amplia oferta de recreativos, con máquinas arcade, bolera y simuladores de realidad virtual. Es un plan pensado para todas las edades y una opción cómoda para desconectar durante unas horas en un ambiente animado.

Son solo algunas ideas entre los muchos planes que Vigo ofrece cuando el sol no aparece. Porque un día gris no tiene por qué significar quedarse en casa. La ciudad demuestra que también sabe brillar cuando el cielo se cubre de nubes.