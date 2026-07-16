Un recorrido hasta «las Dolomitas gallegas»: un pueblo de techos de pizarra en el corazón de uno de los mejores parísos naturales de la comunidad
Aunque el pueblo destaca por méritos propios, el paisaje que lo rodea es uno de los ejemplos mejor conservados de la naturaleza autóctona de Galicia
El verano y el clima —cuando no pasa del calor a las tormentas— son sinónimo de playas llenas en Galicia. Sin embargo, siempre hay quien busca un plan distinto y alejarse de las aglomeraciones durante sus vacaciones de verano.
Para quienes están en ese grupo, la comunidad gallega esconde un pueblo de la provincia de Lugo que es comparado con las Dolomitas. Si ese titular te parece poco atractivo, debemos añadir que la aldea se encuentra en uno de los espacios naturales que mejor preservan la biodiversidad de Galicia, con kilómetros y kilómetros de paisajes autóctonos inalterados: el Courel.
Es aquí, en el corazón de la Serra do Courel, donde encontramos una aldea rodeada de un verde intenso, con calles empinadas, casas de piedra con tejados de oscura pizarra y un silencio profundo que invita a descansar y desconectar. Se trata de la aldea de Seceda, en el municipio de Folgoso do Courel.
Aunque cualquier época es buena para visitar este rincón mágico de Galicia, la vegetación exuberante y su clima suave pese a estar en el interior hacen que el verano sea una época ideal para visitar la aldea, eso sí, sin desmerecer la belleza y los colores del otoño.
Una aldea cargada de historia que parece las Dolomitas
La aldea de Seceda, oficialmente conocida como San Silvestre de Seceda, se ha convertido en uno de los lugares más apreciados para visitar en O Courel. Esta localidad, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 1997, se mantiene tal y como estaba en la primera mitad del siglo XIX y sus calles empedradas transmiten su ambiente medieval.
Además de las particulares casas, quienes visiten el lugar no pueden pasar por alto la iglesia de San Silvestre. Este santuario, construido en el siglo XVIII, conserva imágenes del santo que le da nombre y de Santiago Peregrino, una reminiscencia del Camiño de Santiago.
Se la compara con las Dolomitas por la impresionante naturaleza que la rodea, pero su parecido no termina ahí, ya que Seceda también es el nombre de uno de los picos más conocidos de estas famosas montañas italianas.
Esta región en el extremo sur-oriental de Lugo es todo un paraíso para los senderistas. Cerca de la localidad podemos visitar el Castro de A Torre, un poblado que estuvo habitado entre los siglos II y IV d.C. Cerca de allí, también podemos encontrar el Pozo das Mulas, un espacio en plena reserva natural que forma parte de un recorrido por el lecho del río Lor.
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