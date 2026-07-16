Galicia estrena su propio 'Parque Jurásico': 23 especies de dinosaurios a tamaño real
El primer parque temático prehistórico de la comunidad cuenta con reptiles a tamaño real en plena naturaleza
Alicia Pardo
Jurassic Park aterriza en Galicia. Al menos esa es la idea detrás de Terra Núblar, «el único parque de su clase en el noroeste peninsular» con dinosaurios a tamaño real y en movimiento.
El complejo se ubica a una hora de Santiago, en un bosque de robles centenarios entre los que ahora campan réplicas de hasta 23 especies distintas de estos reptiles prehistóricos. Se encuentra en plena naturaleza, cuenta con zonas de juego para los más pequeños y ya está siendo un éxito entre las familias y los amantes del Cretácico y el Jurásico.
Terra Núblar, el hogar de los dinosaurios en Outeiro de Rei
Los responsables del proyecto, Rebeca Fernández y Javier Ferreiro, pusieron en marcha la iniciativa en Outeiro de Rei inspirados por el amor de su hijo hacia estas criaturas. Todas ellas están animadas y algunas llegan a superar los 20 metros de longitud.
El espacio nace con la idea de ser un lugar donde los visitantes puedan conectar con la naturaleza y viajar en el tiempo millones de años atrás. Los que se acerquen podrán explorarlo a través de cinco paseos temáticos distintos, cada uno enfocado en un grupo de animales, entre los que no faltan clásicos como el feroz Tyrannosaurus Rex, el pacífico Diplodocus o el Parasaurolophus, con su gracioso hocico en forma de pico de pato.
De este modo, entre los árboles se asoman herbívoros, carnívoros y dinosaurios voladores, pero también alguna que otra sorpresa. Porque los creadores de este parque prehistórico cerca de Santiago no se han limitado a una de las criaturas más legendarias del globo, sino que también han incluido a seres propios de la Edad de Hielo.
Así, serán muchos los niños que reconozcan a criaturas como el mamut lanudo o el tigre dientes de sable, popularizados entre los pequeños gracias a filmes como Ice Age. Incluso hay Homo sapiens y la réplica de un fósil de dinosaurio en una de las muchas zonas del espacio pensadas para relajarse en familia.
Estanques, juegos y áreas de pícnic para toda la familia
Aunque los animatronics son los protagonistas indiscutibles de esta exposición animada de dinosaurios en Galicia, el complejo incluye varios puntos en los que hacer un alto y disfrutar del entorno. Hay una cafetería y una zona de pícnic para tomar el almuerzo y bajar el pulso acelerado por el rugido del T-Rex o la envergadura del Brachiosaurus.
Los niños que así lo deseen también pueden entretenerse en el pequeño parque situado cerca del estanque. Atravesando este bosque hay un río, varios puentes y árboles que acumulan cientos de años de historia y que no conviene pasar de largo si uno se apunta a este nuevo plan de ocio en familia.
La reciente inauguración del parque en Outeiro de Rei -ya famoso por otros recintos como el de Avifauna- tuvo lugar entre una gran expectación. Antes de su apertura, el proyecto había vendido más de 2.000 entradas, cuyo precio es de 15,50 euros para los adultos a partir de 13 años y de 12 euros para los niños entre 4 y 12 -los menores tienen acceso libre-.
En temporada alta, Terra Núblar abre todos los días de la semana entre las 10.00 y las 19.00 horas. Eso sí, hay que tener en cuenta que el último pase es a las 18.00 horas y que en época baja el horario se reduce: podrá visitarse de 11.00 a 18.00 horas de miércoles a domingo.
Fuente: El Correo Gallego
- La madre de un vigués de 25 años que falleció por un tumor cerebral: «¿Qué habría pasado si lo hubiesen operado un año antes?»
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- El mercadillo de Cangas cerró hoy a su hora entre lamentos de los comerciantes
- Bouzas activa el «plan B» para sus fiestas por la final de España y cambia el horario de una de las citas más esperadas en Vigo
- El grito de euforia de Nico Williams tras noquear a Francia: «Vamos carallo»
- El TSXG multa con 1.800 euros a un abogado gallego por presentar un recurso lleno de «alucinaciones» con decenas de citas inventadas por la IA
- La Cofradía de Pescadores de Aldán denuncia la presencia continuada de yates en el muelle, pese a estar probido
- El Celta renuncia a retrasar el partido de la primera jornada