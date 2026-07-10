Las mejores orquestas de Galicia, vino y flores durante ocho días para celebrar las Festas do Carme en Marín

Coloridas carrozas desfilando por las calles, flores iluminando el cielo nocturno y vino para brindar mientras suena la música. Eso es lo que podrán vivir desde esta semana los que se acerquen a una de las villas gallegas con más encanto de las Rías Baixas.

Situado a tan solo 30 minutos de Vigo, este rincón costero ofrecerá ocho días de fiesta desde la mañana hasta la noche, con algunas de las mejores orquestas de Galicia como Panorama, París de Noia y Olympus. A las madrugadas de verbena se sumarán pasacalles, espectáculos infantiles y de danza y una gran tirada de fuegos artificiales que le pondrán el broche a la celebración el próximo jueves 16 de julio, Día del Carmen, la Virgen a la que los vecinos le dedican el festejo.

Esta fiesta gallega se lleva organizando desde el siglo XVII, por lo que cuenta con una larga tradición e historia. En Marín, el pueblo gallego que la celebra a partir de esta semana, supone una de las citas más vistosas del verano, en la que residentes y curiosos se reúnen para disfrutar de la música y hacer la solemne ofrenda floral a la patrona de los marineros.

Así serán las Festas do Carme de Marín en 2026

Las Festas do Carme de Marín reunirán todo un crisol de actividades para grandes y pequeños. El programa arrancará este jueves ya por la mañana, con pasacalles de música tradicional gallega en la plaza de Abastos y una verbena popular a las 21.00 horas con la Banda de Música de Marín.

Será a las 22.30 horas, sin embargo, cuando el festejo comience de forma oficial de la mano de uno de los eventos más especiales: la batalla de flores nocturna. En ella, las vistosas carrozas desfilarán cargadas de niños que, entre la Avenida de Ourense y la calle Arenal, lanzarán sus flores al público mientras lucen sus disfraces.

Unas niñas lanzan pétalos de flores en las carrozas de Marín. / Concello de Marín

El viernes 10 el municipio dispondrá de atracciones de feria desde las 19.00 horas y sumará a su cartel desde las 20.00 horas otro festejo: la V Festa do Viño da IXP Ribeiras do Morrazo. Esta celebración durará tres días y ofrecerá en la Alameda una degustación de vinos de la Indicación Geográfica Protegida Ribeiras do Morrazo y raciones de pulpo como acompañamiento.

Entremedias, a las 21.30 horas, se hará la lectura del pregón, animada previamente por la charanga Jalácticos. Después, tendrá lugar la actuación de Son das Tabernas en la Alameda y el espectáculo de baile del Marín Dance Festival en el Parque Eguren, en el que los vecinos podrán danzar hasta pasada la medianoche.

Los eventos centrales del sábado pondrán de nuevo la música en el centro e invitarán a seguir moviendo las caderas. A las 23.00 horas, el grupo Lérica llevará sus ritmos gaditanos al municipio, que contará desde las 0.30 horas con los hits de la orquesta Arizona.

Muchos repetirán la noche de verbeneo al día siguiente, cuando la orquesta Panorama entrará en la Praza de España para hacer vibrar la noche desde las 23.00 horas. Su espectáculo de gran formato, con pantallas LED, ráfagas de fuego y plataformas móviles será uno de los puntos álgidos de esta fiesta gallega, que ya no dejará de tener orquestas hasta el día de cierre a la misma hora y en el mismo lugar.

Así, el lunes 13 de julio le tocará el turno al grupo Olympus, que continuará animando a los asistentes con sus éxitos latinos y pop-rock. El martes será el momento de otra reina de la verbena gallega, París de Noia, seguida el miércoles 15 de julio por la orquesta Marbella y, el jueves, por Los Player's.

Su actuación será la antesala de la guinda del festejo, que sacará a las calles y a los balcones a los marinenses. Hablamos de los fuegos artificiales, que podrán observarse especialmente bien desde el Paseo Alcalde Blanco a partir de la medianoche.

Ofrendas, magia y música tradicional

Además de los conciertos, esta celebración de las Rías Baixas también conservará toda la esencia del tradicional festejo. A lo largo del programa habrá varias misas solemnes y dos ofrendas florales el jueves en honor a la Virxe do Carme, con la clásica procesión marítima.

Además, la música gallega estará muy presente durante todo el festejo, con actuaciones de grupos musicales y de danza tradicional. El sábado a las 21.30 horas se celebrará el XXIX Festival Folclórico Internacional de Baile de Airiños de San Xulián y actuarán otros grupos como Cantigas e Agarimos, Celme y el grupo folk Carballido.

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Quienes acudan en familia también podrán disfrutar de actividades pensadas para los más pequeños, que se repartirán en distintos días de la semana. Especialmente remarcables serán el espectáculo infantil de Brais das Hortas, el de Tarabelos y el del Mago Paco -ambos en la Alameda el 13, 14 y 16 de julio- y la muestra de artesanía que se prolongará desde el lunes hasta el 19 de julio.

Fuente: El Correo Gallego