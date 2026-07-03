Cinco lugares para escapar del calor en Vigo y alrededores: bosques, playas fluviales y refugios climáticos de la ciudad

La ciudad olívica se prepara para un viernes en el que rozará los 40 °C y un fin de semana que promete seguir apretando. Con la alerta roja decretada en 138 concellos gallegos y las playas llenas de gente, muchos ya buscan alternativas para no achicharrarse en los próximos días.

Además, gestionar el calor teniendo niños no siempre es fácil. Para huir tanto de la playa como de la alternativa de los frescos centros comerciales, Vigo y sus alrededores cuentan con varias alternativas para sobrevivir a estas temperaturas.

Parque de Castrelos y paseo del Lagares

Parque infantil de Castrelos. / Jose Lores

Aunque el protagonismo veraniego de este parque se lo lleven los conciertos, los árboles de todo tipo que ocupan gran parte de sus 220.000 metros cuadrados hacen de Castrelos un refugio climático en el corazón de Vigo. Se trata de una de las alternativas a la playa más habituales de las vecinas y vecinos de Vigo que no quieren pasar la tarde metidos en un centro comercial.

Puedes llevar unas toallas para leer, merendar con amigos o en familia y, si te apetece hacer un poco de deporte fuera de las horas centrales del día, los niños tienen un gran parque infantil y los mayores un fresco tramo del paseo del Lagares.

Pozas de Mougás (Oia)

Localizadas en un entorno agreste, las pozas de la Serra da Groba cuentan con un área de recreo y están próximas a una agrupación de petroglifos. El conjunto es apto tanto para el baño como para el senderismo, con varias cuencas de agua en terreno casi virgen que se extienden a lo largo de varios kilómetros, con distintas pendientes. Para llegar hay que partir de la carretera que une Baiona con A Guarda.

Bosque encantado de Aldán

Una vista del castillo del Bosque Encantado de Aldán. / Gonzalo Núñez

Oculto en una de las zonas más populares para veranear en O Morrazo, este pequeño bosque atlántico ofrece sombra y misterio para entretener a pequeños y mayores. Entre los árboles del Bosque encantado de Aldán encontrarás un pequeño castillo en miniatura que parece sacado de un cuento. Se trata de un edificio de recreo que mandaron construir los Condes de Canalejas en el siglo XX y, aunque nunca se terminó de construir, lo que queda de él, cubierto de musgo, dispara la imaginación de todos los niños cuando lo descubren.

Cerca de allí también encontraremos un acueducto que nos conduce a la ruta entre molinos que atraviesa el bosque. El agua que nos acompaña todo el camino y la densidad de hojas que tapan el sol bajarán unos grados la temperatura para que podamos disfrutar de un paseo agradable.

Parque de Fafe (Portugal)

Asimismo, cerca de la ciudad olívica, a una hora y media, se localiza el complejo de agua de Fafe, urbe portuguesa en el distrito de Braga.

Encetó su actividad en junio con horario de martes a domingo de 10.00 a 19.00 horas y cuenta con una serie de localizaciones que van desde nueve toboganes a varias piscinas para los más pequeños y para adultos, además de otras iniciativas de entretenimiento.

Finca de Briz (Marín)

Laguna artificial y parque infantil de la Granja de Briz, situados frente a la fachada trasera del edificio principal. | // RAFA VÁZQUEZ / A. santos

El Parque de los Sentidos de Marín, también conocido como Finca de Briz, es un parque equipado con distintas zonas pensadas alrededor de cada uno de los cinco sentidos. Aquí encontraremos juegos para los más pequeños como una batería de distintos instrumentos musicales al aire libre, plataformas con espejos o un recorrido entre árboles para descubrir los tótems ocultos.

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La vegetación del lugar lo convierten en un espacio perfecto para que los niños se diviertan sin los peligros del calor. Además, la cercanía a las playas del municipio te permitirá compaginar este plan con un rato de descanso en la arena.