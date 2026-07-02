Cinco playas de Vigo perfectas para desconectar en tus vacaciones: arena blanca, aguas tranquilas y perfectas para familias

Con la entrada de julio ha llegado el momento de las vacaciones y la llegada de miles de turistas a la ciudad olívica. Vigo, con sus más de 50 playas, se ha convertido en uno de los destinos predilectos de muchos viajeros.

Sin lugar a dudas, las de las islas Cíes están a la cabeza: Rodas, Nosa Señora, Figueiras... Pero el paraíso gallego merece una mención aparte (puedes descubrir las mejores playas de Cíes en este enlace).

Si estás de turismo por las Rías Baixas y quieres darte un chapuzón en alguna de las mejores playas de la ciudad de Vigo sin tener que desplazarte a las islas Cíes (viaje que no te deberías perder) tienes también un amplio abanico de opciones: familiares, nudistas, recogidas, pequeñas, amplias, accesibles... Eso sí, en el centro de la ciudad olívica no hay playas, tendrás que desplazarte.

Paso a paso. Estas son 5 de las mejores playas de Vigo para pasar un día completo en familia, solo o con amigos.

1. Mejores playas de Vigo: Samil

Las 5 mejores playas de Vigo: Samil. / Marta G. Brea

Samil es la playa por excelencia de Vigo. Para muchos, la mejor. Lo tiene todo... menos tranquilidad. En más de un kilómetro de costa tendrás: paseo, chiringuitos, restaurantes, heladerías, canchas fútbol y baloncesto, pista de patinaje, zonas arboladas, duchas, baños, cuatro piscinas gratuitas (¡sí! piscinas gratis para los más pequeños de la casa), multitud de plazas de aparcamiento y unas vistas inmejorables hacia la boca de la ría de Vigo con las islas Cíes al fondo.

Al igual que la mayoría de playas de la ría de Vigo, el mar es tranquilo y la arena, fina y color crema. Samil es ideal para familias con niños pequeños. Tendrás todo a mano y los peques se lo pasarán en grande.

La playa de Samil es además una de las visitas obligatorias si se viaja a Vigo. A mayores, es un punto ideal para darse un paseo a primera hora de la mañana o para terminar el día deleitándose con el sol poniéndose tras las islas Cíes.

2. Mejores playas de Vigo: O Vao

Las 5 mejores playas de Vigo: O Vao. / Alba Villar

La playa de O Vao es, tras Samil, la más grande de Vigo y también una de las más famosas. Este extenso y ancho arenal también presume de aguas tranquilas y servicios a pie de playa: chiringuito, duchas, paseo de madera, zona arbolada, aparcamientos, baños...

La playa de O Vao, de fina arena blanca, se ubica en la ensenada del mismo nombre delimitada por la escollera del acceso a la isla de Toralla al suroeste (aquí puedes encontrar una de las mejores playas de Vigo protegidas del viento del norte); y un pequeño saliente rocoso que comparte con la playa nudista de O Baluarte, al este.

Al igual que Samil, la playa de O Vao es una de las 12 de Vigo que presumen de bandera azul.

3. Mejores playas de Vigo: Fontes

Las 5 mejores playas de Vigo: Fontes / FDV

Entre las playas más pequeñas que Samil y O Vao, una de las mejores de Vigo es la de Fontes (también conocida como la de "Los Olmos" o Batería). Con forma de medialuna, tiene varias zonas rocosas, arena de color crema y aguas tranquilas.

Además de su belleza, uno de sus mayores atractivos por el que muchos vigueses acuden a esta playa próxima a Samil es la oferta de negocios con terraza a pie de playa. Tiene duchas y un sendero por el que podrás llegar caminando hasta el Museo do Mar y la playa de Morurisca desde un extremo o, desde el otro, hacia los vecinos arenales de Tombo do Gato o Samil.

4. Mejores playas de Vigo: A Fontaíña

Las 5 mejores playas de Vigo: A Fontaíña / Alba Villar

Popularmente conocida como la de "La Sirenita" o "Las Barcas", A Fontaíña está también entre las mejores playas de Vigo. Próxima a O Vao, este arenal tiene forma de media luna y presume de arena fina y de color crema claro con matices grisáceos.

El mar en A Fontaíña también es tranquilo y su color destaca por los azules con tonos turquesa. Orientada a norte, sus vistas hacia O Morrazo e incluso Cíes, la convierten en otra de las playas a tener en cuenta si se visita Vigo.

En verano, tiene duchas, baños y aunque el aparcamiento pegado a la playa es escaso, muy cerca está la zona de estacionamiento de la playa de O Vao, perfecta para dejar el coche si se quiere disfrutar de un día de playa en A Fontaíña.

5. Mejores playas de Vigo: O Fortiñón

Las 5 mejores playas de Vigo: O Fortiñón. / José Lores

Ubicada en Saiáns, la de O Fortiñón es la última playa de Vigo hacia Nigrán. Es una de las más naturales de la ciudad olívica y en ella conviven nudistas y 'textiles'.

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La playa, de arena fina de color crema, la zona arenosa está delimitada por rocas en ambos márgenes. Al contrario que el resto de playas de Vigo, la playa de O Fortiñón tiene bastante oleaje y una importante resaca, con lo que a la hora de darse un baño es preciso extremar las precauciones.