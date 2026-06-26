El secreto costero mejor guardado de Galicia: una cala de arena blanca que tienes que visitar una vez en la vida
En esta playa hay un camino hacia una ermita que solo se ve con la marea baja
El calor por fin da un ligero descanso a Galicia, pero no se aleja demasiado. Con eso en mente, muchas personas ya planifican sus vacaciones en Galicia con la idea de buscar playa, sol y descanso. La intención es clara, escapar de las altas temperaturas y disfrutar de todos los encantos del litoral gallego.
Aunque cada año la costa gallega está más concurrida, esta playa de arena blanca que debes visitar una vez en la vida es toda una joya oculta. Se trata de la cala de As Fontes, una parte menos conocida de la ya impresionante playa de Santa Comba en Ferrol.
Este arenal ubicado en la provincia de A Coruña cuenta con casi un kilómetro y medio de arena custodiado por altos acantilados y colinas verdes. Su entorno único acentúa la calma y la paz que uno puede sentir pisando su arena fina y bañándose en las aguas esmeraldinas del Atlántico.
Una de las calas más bonitas de España y una ermita congelada en el tiempo
La cala de As Fontes está considerada como una de las más bonitas de España y es perfecta para quienes huyen de los espacios masificados. La marea oculta casi por completo este arenal, solo se puede visitar cuando las aguas bajan; lo que hace que quienes desconozcan los ritmos del Atlántico descarten visitarla.
La marea no solo oculta la playa, cuando está alta, también impide al acceso a una de las estampas más icónicas de la zona, la ermita románica sobre el islote de Santa Comba. Este santuario del siglo XIII se eleva sobre el acantilado, envuelto en misterio y regalando a los visitantes una escena en la que parece flotar sobre el mar mientras las olas golpean la roca.
La playa de Santa Comba es el lugar ideal para quienes buscan un lugar tranquilo y puestas de sol que parecen alargarse en el tiempo, viendo como la luz se sumerge en el Atlántico.
Además, llegar hasta la zona es bastante sencillo. Desde Ferrol podemos ir por carretera hacia Covas, seguir hasta A Pedreira y encontrar las indicaciones hacia la playa. El lugar cuenta con aparcamiento, duchas y un puesto de socorrismo; todos los servicios necesarios para disfrutar de un día de playa.
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