La mejor piscina natural de Galicia: una vista espectacular de la ría de Vigo desde una poza con leyenda propia

El calor vuelve a Galicia y se ceba con el interior de Pontevedra. Con el termómetro subiendo a las puertas del fin de semana, los gallegos buscan formas de refrescarse y escapar de las playas más masificadas.

En la misma provincia de Pontevedra, a un paso de la ciudad olívica, podemos encontrar una piscina natural donde escapar de las altas temperaturas y descubrir una vista espectacular de la ría de Vigo.

La comunidad gallega está llena de rincones mágicos en los que podemos desconectar y olvidarnos del reloj mientras descubrimos historias y leyendas que nos ayudan a entender la identidad de esta tierra. En este caso hablamos de La Poza da Moura, ubicada en el Monte Domaio (Moaña), un lugar cargado de misticismo, belleza y rodeado por un paisaje único; todo ello a menos de 20 minutos de Vigo.

Pablo Hernández Gamarra

Una piscina natural con las mejores vistas

En la mitología gallega, los 'mouros' son seres que habitan cuevas y los artífices de los castros y petroglifos que salpican la geografía galaica. Por su parte, las 'mouras' son hadas que viven en fuentes y grutas, solo dejándose ver cuando despunta el día para peinar sus melenas a la luz del amanecer.

Según la leyenda, durante las noches de verano en Domaio, podemos escuchar a una moura que llora la pérdida de su amado, asesinado por su padre por no aprobar la relación. Desgarrada por el dolor, el ser feérico se sumergió en la poza que lleva su nombre y solo se deja ver durante la noche de San Juan, cuando aprovecha para desenredar sus cabellos mojados con un peine de oro.

La cascada natural mantiene el agua cristalina y fresca, ideal para escapar del calor. / FDV

Conocer este relato enriquece la experiencia de visitar esta charca natural creada por el río Muíños a su paso por el Monte Domaio. Las aguas cristalinas y frescas que caen desde su cascada son el lugar perfecto para quitarnos el calor de encima y disfrutar de una vista increíble del puente de Rande y la ría de Vigo.

Además, para llegar hasta la poza podemos recorrer una pequeña ruta que nos lleva por una pasarela de madera sobre el río y cuatro molinos, reconstruidos en parte, con un sistema de canalización del agua con dos acueductos.