El Mediterráneo gallego está en el norte: las playas con el agua más cálida de Galicia
Aunque las temperaturas de la zona pueden resultar frías para quienes vienen de lugares más cálidos, aquí se supera por mucho la media de otras zonas de Galicia
Aunque la creencia popular es que en Galicia te congelas al meterte en el agua, existe una zona donde darse un baño a una temperatura bastante agradable no es ninguna fantasía. Incluso en esta época, en la que el calor empieza a apretar, pero el Atlántico todavía es un chapuzón solo apto para los más valientes, encontramos una comarca que desafía el prejuicio.
Aunque las temperaturas de la zona pueden resultar frías para quienes vienen de lugares bañados por el Mediterráneo, aquí se supera por mucho la media de otras zonas de Galicia como la Costa da Morte, que alcanza unos frescos 16 °C durante la temporada estival.
El Mediterráneo gallego: A Mariña lucense
Puede parecer contraintuitivo, pero en Galicia cuanto más al norte más caliente el agua. No, no te estamos diciendo que te bañes en A Coruña esperando una temperatura agradable a estas alturas del año. Donde debes probar es en la Mariña lucense, en la costa norte de Lugo, que destaca por sus aguas más cálidas.
Durante los últimos veranos, la temperatura del agua en esta zona superó los registros habituales, ofreciendo a los bañistas una experiencia más templada y agradable. La boya de Estaca de Bares reportó en 2024 temperaturas de aproximadamente 20 °C, lo que contrasta significativamente con las frías aguas del sur. Los valores de cada día pueden consultarse en la página de playas de Meteogalicia.
Entre las playas más cálidas de Galicia se encuentran:
- Playa de O Torno
- Playa de Xilloi
- Playa de As Catedrais
- Playa de A Rapadoira
- Playa de Esteiro
- Playa de Os Castros
- Playa de Lóngara
- Playa de Cubelas
Estas playas se benefician de condiciones climáticas y geográficas que elevan la temperatura del agua, haciéndolas ideales para quienes buscan un baño más confortable. Además de su temperatura, la comarca cuenta con otros atractivos.
La mencionada playa de las catedrales es uno de los espacios naturales más impresionantes de Europa, con sus impresionantes arcos de piedra de 30 metros de altura y sus muros de pizarra. Además, lugares como Ribadeo son un gran ejemplo de la particular arquitectura indiana que podremos encontrar en distintos lugares de la región.
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