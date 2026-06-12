Más de 2.000 metros cuadrados sobre el mar: el parque flotante más grande de España reabre a menos de una hora de Vigo
El parque está abierto todos los días del verano de 11.30 a 20.30 horas y su tarifa base es de 15 euros por persona
Toboganes gigantes, plataformas de salto, obstáculos flotantes y decenas de estructuras hinchables para saltar, trepar, deslizarte y zambullirte aguardan en los más de 2.000 metros cuadrados de diversión que volverán a instalarse este verano en una playa de Galicia a tan solo tres cuartos de hora de Vigo.
Estamos haciendo referencia al parque flotante más grande de España y uno de los planes más deseados durante la temporada estival: el Aquapark de Sanxenxo.
Aquapark Sanxenxo
La cuenta atrás para su apertura ha comenzado. El Aquapark Sanxenxo inaugurará la nueva temporada el próximo lunes 15 de junio. Así lo han anunciado a través de las redes sociales del parque.
Desde su apertura, las instalaciones estarán abiertas todos los días, de 11.30 a 20.30 horas ininterrumpidamente. Por su parte, el último día en el que la web permite comprar entradas es el 1 de septiembre.
Para acceder no es necesaria reserva previa, aunque es recomendable sobre todo si vas en grupo, y solo tendrás que acercarte a la caseta situada en la playa de Baltar. Allí te darán la pulsera, el chaleco y ya solo te queda disfrutar.
Precios Aquapark Sanxenxo
En cuanto a los precios, la tarifa ha aumentado en un euro con respecto al año pasado, alcanzando los 15 euros por persona.
El precio permite disfrutar una hora en el parque e incluye calcetines antideslizantes y chaleco salvavidas. Con todo, puedes ahorrar dos euros (13 euros) si reservas a las 13.30, 14.00 o a las 14.30 horas.
También existe la posibilidad de reservar el día completo desde 40 euros, lo que permite acceso ilimitado durante todo un día. Para grupos de un mínimo de 20 personas, la entrada cuesta 12 euros.
Aquakids
El año pasado el Aquapark Sanxenxo sorprendía con una importante novedad para las familias: la Zona Infantil.
Una nueva área pensada especialmente para los más pequeños con juegos, toboganes suaves e hinchables diseñados para niños de 3 a 6 años, que también estará disponible este verano. ¿Te lo vas a perder?
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