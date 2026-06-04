Vigo y su entorno como mirador de lujo: los mejores lugares de la ría y alrededores para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Toda Galicia se prepara para el evento astronómico del año y Vigo no se queda atrás. El próximo 12 de agosto la mirada de todo el país estará puesta en el cielo para observar un espectáculo celeste único en el que la luna deambulará frente al sol, tapará su silueta y se hará la oscuridad durante unos instantes mágicos. Hace meses que entidades de todo tipo trabajan en los preparativos para facilitar la observación del eclipse solar total.

Será el primero de estas características en España desde 1912 y el siguiente de este nivel no llegará hasta 2180, como es lógico, la expectación alrededor del evento está por las nubes. Aunque en muchas zonas de Galicia se podrá disfrutar del fenómeno en su totalidad, en la mayor parte de la provincia de Pontevedra solo se podrá ver de forma parcial exceptuando las zonas más al norte.

Con todo, el cambio en la luz y la silueta de la luna podrán disfrutarse desde Vigo si seguimos una serie de directrices claras. Como idea de base para escoger el punto desde el que disfrutar del eclipse en Vigo y sus alrededores, debemos buscar un lugar con horizonte despejado y poca contaminación lumínica; ya que el cruce de los astros se producirá en las horas cercanas al atardecer, entre las 19.24 horas y las 21.36 horas.

Horario y visibilidad en cada momento en la provincia de Pontevedra del eclipse solar del 12 de agosto. / Ministerio de Transportes

Los mejores miradores para disfrutar del eclipse solar en Vigo y alrededores

En el área de Vigo el eclipse se verá como una sombra que no llegará a cubrir del todo el astro. A quien le toque trabajar o por cualquier otro motivo no pueda ir hasta uno de los puntos donde sí se verá completo, no desesperes, esto no será óbice para disfrutar de un espectáculo único.

Para escoger un buen punto de observación, siempre nos guiaremos por tres indicaciones:

Horizonte oeste despejado : el eclipse ocurre cerca de la puesta de Sol, así que evita valles encajados o lugares con obstáculos.

: el eclipse ocurre cerca de la puesta de Sol, así que evita valles encajados o lugares con obstáculos. Planifica accesos y aparcamiento : busca espacios amplios y seguros (miradores, áreas recreativas, playas con salida al oeste, etc.).

: busca espacios amplios y seguros (miradores, áreas recreativas, playas con salida al oeste, etc.). Comprobar la meteorología: aunque se cumplan los dos anteriores puntos, no servirá de nada si llegamos al lugar y está cubierto de nubes.

Teniendo esto en cuenta, podemos extraer una lista de lugares a los que podremos llegar rápido si nos encontramos en la ciudad olívica o sus alrededores:

Ermita de la Guía, la joya de Vigo

A Nosa Señora da Guía no pasa inadvertida, sita en el punto más prominente de Teis, desde donde se puede encontrar una vista única de la inmensidad de la ciudad. Desde ahí, y sobre la línea de árboles, se divisa una amplia panorámica de la ría de Vigo presidida por las Cíes.

Vista de Vigo y su puerto frente al Monte de A Guía con su ermita. / Marta G. Brea

Monte Faro, el punto más alto de O Morrazo

La máxima altitud de la sierra permite observar las Rías Baixas al completo, como también las Illas Atlánticas. El acceso se hace enteramente por carretera, lo que facilita el ascenso desde Moaña. Sobre Domaio nada se interpone en la visión, lo que otorga los atardeceres más largos y una buena vista del sol para el próximo 12 de agosto.

Cabo Silleiro, un faro para ver el sol

En el límite de Baiona con Oia, dos faros se levantan ante las rocas y el océano. La antigua luminaria cuenta ya con 150 años, y estuvo activa hasta 1924, cuando se construyó el edificio que todavía hoy guía a los barcos en la tenebrosa noche. Desde este cabo, golpeado por el fuerte oleaje, hay una visión límpida de las Islas Cíes, el alto de Monteferro y, en la distancia, el extremo occidental de O Morrazo.

O Galiñeiro, el gigante del sur

Este gigante domina la ría y es un vivero natural. El monte cuenta con un merendero al que se puede acceder en coche, pero el reto yace en alcanzar su cima rocosa, un trayecto que tan solo se puede realizar a pie. Desde sus 711 metros de altura se observa toda la sierra, el embalse de Zamáns y, por supuesto, la ría de Vigo. Es un enclave de gran atractivo paisajístico y que embelesa a amantes del senderismo y de la naturaleza.

La espectacular vista de la ría que se otea desde lo más alto del Monte Galiñeiro / Marta G. Brea

Cabo Home, el pico de la Costa da Vela

Conocido por la caracola que inspira miles de retratos al atardecer, la Costa da Vela combina la fachada oceánica escarpada con varias calas. El alto del Monte do Facho, de espectaculares vistas, guarda un tesoro arqueológico, un castro erigido como santuario al dios galaicorromano Berobreo. El camino circular que conduce hasta el faro de Cabo Home -junto a la playa de Melide- es altamente recomendable, ya que a lo largo del trayecto se puede observar el descenso del astro solar.

Santa Trega, el vigilante de A Guarda

Sobre la localidad de A Guarda, donde el río Miño se abre paso hacia el mar, se erige un lugar sagrado, con restos castrenses y una ermita icónica. La roca desnuda destaca sobre la arboleda y los arenales, en un enclave privilegiado, en la frontera con Portugal. Inmejorables vistas de esta división natural, del puerto de A Guarda y la fortaleza de Ínsua, en el islote del lado luso. El paraje es de tal belleza que la UE lo declaró en 2010 un Edén (Destino Europeo de Excelencia).

Monteferro, la gran roca sobre el mar

La península que separa Patos de Panxón esconde profundas huellas humanas. Coronada por un gran monumento a los marineros fallecidos, Monteferro es hogar de fauna de gran valor. El suelo de granito está marcado por la presencia de los petroglifos, mientras que en las lomas podemos hallar antiguas baterías costeras. El mayor atractivo de la roca estriba en el pronunciado desnivel, que ofrece una óptica espectacular bajo las copas de los árboles.

O Cepudo, la cima de Vigo

En Valadares se erigen los montes gemelos que custodian la urbe olívica: Alba y O Cepudo. Ambas cumbres deleita al visitante con unas vistas impecables de la ría, de Vigo y Baiona. El primero está coronado por una capilla dedicada a Nuestra Señora del Alba, mientras que el segundo -y más alto- acoge un restaurante en su cima. Cuando el día está despejado, la belleza del lugar sobrecoge al visitante.

Monte Cepudo. Situado frente a las Islas Cíes, el mirador del Monte Cepudo se encuentra al lado de los parques forestales de Coruxo y Saiáns, sobrevolando la línea costera de las playas. Desde sus 527 metros de altitud, la ría de Vigo se presenta majestuosa, con la isla de Toralla en primer plano, las Cíes en el término medio y amplias vistas del litoral de las Rías Baixas hacia el noroeste. Desde este punto también se puede contemplar la costa de Nigrán y Baiona. Situado por encima del Monte Alba, cuenta con una amplia área de ocio y constituye uno de los lugares predilectos para senderistas, ciclistas de todos los niveles y muy buen sitio para pasear también con los perros con buenas vistas. / VANESA VÁZQUEZ

Lo que debes evitar durante el eclipse

Como parte de la preparación para el eclipse de agosto, la Xunta de Galicia ha compartido a través de distintos organismos una serie de consejos sobre aquellos comportamientos que debemos evitar y concienciar a los más pequeños para que eviten durante el transcurso del fenómeno.

En la web de Turismo de Galicia vienen recogidas las siguientes indicaciones: