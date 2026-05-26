Vuelve el mayor parque acuático de Galicia: ya hay fecha de apertura
El parque acuático de Cerceda, el más grande de Galicia, reabrirá sus puertas el próximo 10 de junio con tarifas actualizadas, excepto para los más pequeños
Lucía Martínez
Galicia ya está en modo verano, especialmente tras las altas temperaturas registradas en las últimas jornadas, y muchos ya se han dado el primer baño de la temporada.
En este sentido, el mayor parque acuático de Galicia y uno de los lugares de ocio más populares durante el verano abrirá sus puertas en poco más de dos semanas.
Estamos haciendo referencia al Aquapark de Cerceda, cuyo regreso está programado para el miércoles 10 de junio.
Precios Aquapark de Cerceda
La temporada de este año del Aquapark de Cerceda viene acompañada de una subida de precios en sus tarifas -de dos euros por entrada-, a excepción de las dirigidas a niños de hasta cuatro años, que permanecen igual.
Con la subida, así quedan los precios actualizados del Aquapark de Cerceda para la temporada 2026:
Precios adultos
- Entrada General. De lunes a viernes: 11.74 euros.
- Entrada General. Sábados, domingos y festivos: 13.81 euros.
Niños de 5 a 12 años
- Entrada General. De lunes a viernes: 8.63 euros.
- Entrada General. Sábados, domingos y festivos: 10.70 euros.
Niños de 0 a 4 años
- Entrada General. De lunes a viernes: 1.39 euros.
- Entrada General. Sábados, domingos y festivos: 2.42 euros.
La temporada se alargará hasta el domingo 6 de septiembre de 2026.
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