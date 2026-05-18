Un pueblo gallego de postal: el punto más al norte de la península y restos de un antiguo puerto romano

El litoral de Galicia está lleno de rincones naturales únicos y pueblos escondidos a los que no llegan muchos turistas. Son en estas joyas ocultas donde uno puede disfrutar mejor de los atractivos de la comunidad: el mar, el buen tiempo, la espectacular gastronomía y la naturaleza que a tanta gente atrae.

Galicia también es tierra de contrastes. Las playas recogidas y calmadas de las Rías Baixas ofrecen un refugio para los bañistas que buscan unas vacaciones tranquilas, mientras que los arenales del norte se abren al Atlántico mostrando la fuerza del océano que tanto buscan los amantes de los deportes acuáticos.

En ambos lugares todavía podemos encontrar lugares que parecen haber quedado congelados en el tiempo en los que relajarnos y disfrutar de la naturaleza y la tradición en todo su esplendor. Uno de ellos es O Porto de Bares (A Coruña), un pueblo costero rodeado de montañas verdes y bañado por las aguas donde se juntan el océano Atlántico y el mar Cantábrico, es O Porto de Bares.

Un puerto romano y tabernas marineras

O Porto de Bares es un lugar de postal en el que la vida no se detiene, pero sí parece ir a otro ritmo. Paseando por sus calles y viendo sus edificios tendrás clara la esencia marinera de esta localidad y un pasado con raíces profundas. Y es que esta parroquia del municipio de Mañón tiene mucha historia, empezando por su pasado romano, ya que en O Porto de Bares podremos encontrar el puerto activo más antiguo de Galicia.

Este puerto, que además es el más septentrional de la Península Ibérica, cuenta con los restos de un antiguo puerto romano. Concretamente en su dique o 'coído', una obra de ingeniería hidráulica muy particular construida hace cientos de años.

Coído del puerto de Bares. / Turismo de Galicia

El otro punto destacado son sus tabernas. Los establecimientos del pueblo son una muestra de lo mejor de la gastronomía marinera de Galicia, con mariscos de calidad y pescados de la zona que harán las delicias de todos sus visitantes.

Pero si por algo destaca este lugar es por su entorno natural, a unos minutos de Estaca de Bares, el punto más al norte de la península y uno de los mejores observatorios de aves de toda Europa. Este lugar deja huella en quienes se aventuran tan al norte.