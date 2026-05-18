La casa más particular y ecológica de Galicia: una caracola gigante a un paso del mar

La arquitectura de Galicia abarca un espectro amplio. Desde castros milenarios a iglesias medievales, desde lugares señoriales que todavía conservan parte de su esplendor hasta piezas de nuestro legado industrial reconvertidas.

Esta variedad da lugar a auténticas rarezas y proyectos sorprendentes. Arquitectos y amantes de este arte que juegan con las formas y los materiales para crear obras únicas que atraen las miradas de quienes pasan junto a sus edificios.

En O Grove (Pontevedra) encontramos una casa que cumple con todas estas premisas: elaborada con materiales ecológicos, un diseño único y una idea sobre que otras formas de construir son posibles. Esta casa es tan particular que incluso ha llamado la atención de la revista especializada en interiorismo y arquitectura Manera Magazine.

La casa-concha del «Gaudí de O Grove»

Desde hace años, la parroquia de San Vicente de O Grove —sí, la misma de los conciertos en la playa— es el lugar de trabajo de José Luis Torres, quien se define como «bioconstructor» y autor de la casa-concha que podrás divisar en el margen izquierdo de la carretera interior de San Vicente, la EP-9101, que avanza desde el centro urbano de O Grove hacia Cacheirás, O Carreiro y Area Grande.

Como destaca la publicación, Torres ha levantado esta caracola de 5 metros a base de «paja, cáñamo, arcilla, cal y sus propias manos». En declaraciones dadas para FARO en 2022, el arquitecto declaraba que la intención detrás del proyecto era «rendir un homenaje a la vida», levantando una casa que represente «un trozo de tierra metido en el mar», a imagen y semejanza de lo que es la península de O Grove y, muy particularmente, la parroquia de San Vicente.

Ahora en 2026 el proyecto espera abrir sus puertas este verano como un lugar habitable y un espacio social y cultural. Durante el tiempo que ha llevado levantar esta compleja estructura, el conocido como «Gaudí de O Grove» ha logrado crear un proyecto que nos sugiere una forma distinta de habitar y de cómo construir donde habitamos.

Como destaca Manera: «Más que una casa pintoresca, la Casa Caracola plantea una pregunta muy seria: si se puede vivir de otra manera, con materiales sanos, bajo consumo energético y una relación más directa con el lugar».