La ermita con las mejores vistas de Galicia: levantada sobre el mar y solo accesible con la marea baja
El edificio se encuentra junto a una preciosa playa de arena blanca
Galicia cuenta con kilómetros de playas y acantilados que cada año reciben miles y miles de turistas. Todos buscan cosas parecidas: una playa tranquila en la que disfrutar del solo una impresionante vista del Atlántico batiendo contra las rocas con una naturaleza que parece desbordarse.
Aunque muchas zonas ya son bien conocidas por los visitantes, todavía quedan rincones que no solo juntan playas perfectas para el descanso con las vistas más increíbles del mar, sino que le añaden otra capa más a la experiencia.
En la zona noroeste de la comunidad, dentro de la comarca de Ferrol, podemos encontrar una de estas joyas ocultas que combina arquitectura, historia y leyendas con una naturaleza salvaje que la mantienen como una gran desconocida para muchos visitantes.
Una ermita custodiada por el atlántico
La ermita de Santa Comba solo puede visitarse cuando la marea está baja, a través de una escalera cuyos primeros escalones quedan ocultos por el mar cuando está alto. El pequeño edificio de piedra está rodeado de misticismo y leyendas.
Según la historia popular, Santa Comba llegó hasta el islote con su hijo San Silvestre, navegando en una barca de piedra. Pero ese no es el único mito que rodea el lugar, otra historia habla de un barco atrapado en una tormenta que fue salvado por la santa, lo que promovió la construcción de la ermita.
Pero la historia del islote va más allá del santuario, antes de la ermita existía un castro celta. Las investigaciones realizadas por la Universidad de A Coruña y el CSIC apuntan a que estuvo habitado entre los siglos III a.C y I d.C.
Estas investigaciones llegaron a descubrir el único horno obrador para trabajos con hierro conocido en Galicia, lo que podría vincular la zona con las cercanas minas de oro de Covarradeiras, explotadas por el Imperio Romano.
Una de las calas más bonitas de España y una playa espectacular
La cala de As Fontes está considerada como una de las más bonitas de España y es perfecta para quienes huyen de los espacios masificados. La marea a no solo custodia la entrada a la ermita, también oculta casi por completo este arenal, por lo que solo se puede visitar cuando las aguas bajan. Esto hace que quienes desconocen los ritmos del Atlántico descarten visitarla y se conserve como un arenal poco concurrido durante el verano.
Por su parte, la playa de Santa Comba es el lugar ideal para quienes buscan un lugar tranquilo y puestas de sol que parecen alargarse en el tiempo, viendo como el sol se sumerge en el Atlántico mientras pisamos su arena fina y blanca. Se trata de un destino ideal para disfrutar de deportes acuáticos o como parada en la ruta de la Costa Ártabra. Pero sin duda, uno de los mayores atractivos del lugar es su paisaje.
Desde los acantilados podremos ver la fuerza del mar en todo su esplendor, con unas vistas que van desde el cabo Prior hasta el Faro da Frouxeira, el Atlántico descarga su fuerza contra las rocas en los días de viento, creando un espectáculo hermoso y sobrecogedor.
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