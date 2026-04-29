El pueblo pesquero gallego que debes visitar esta primavera: casas de colores, un castillo del siglo XVI y uno de los mejores pulpos de Galicia

La costa de Galicia, con sus casi 1.500 kilómetros, cuenta con rincones que a menudo se comparan con el Caribe u otros destinos paradisiacos. Aunque en su mayoría se recomienda visitarlos en verano para poder disfrutar de sus playas, algunos lugares cuentan con un encanto perenne que los convierte en ideales para disfrutarlos en primavera, sin las aglomeraciones estivales.

Si hablamos de ellos seguro que los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza son Combarro o Redes. Su aspecto de cuento y su particular arquitectura les ha granjeado un merecido puesto entre las localidades que más se recomienda visitar en Galicia.

Pero el litoral todavía guarda sorpresas fuera de las localidades más conocidas. En este caso, hablamos de una pequeña villa pesquera de casas de colores vigilada por un faro y un castillo del siglo XVI, todo ello enmarcado por el Golfo Ártabro. Nos referimos, cómo no, a Mugardos (A Coruña).

Casas de colores y un castillo sobre el mar

Este pueblo de las Rías Altas cuenta con 5.200 habitantes repartidos en sus cuatro parroquias y que tienen la actividad pesquera como principal motor económico. Ubicado en la parte de la ría de Ferrol conocida como Golfo Ártabro, esta localidad muestra su encanto marinero desde el momento en el que ponemos el pie en ella.

Al llegar, lo primero que nos llama la atención del lugar son sus casas de colores. Caminando desde el puerto y por el paseo marítimo nos encontraremos con la típica arquitectura marinera de esta parte de Galicia, con sus fachadas pintadas de tonos vivos que crean un curioso mosaico de fondo para nuestro recorrido.

Sin salir del puerto, podremos encontrar también el faro de Mugardos culminando la zona portuaria. Con todo, el elemento patrimonial más destacado de Mugardos es sin duda el Castillo de La Palma. Esta fortaleza, construida en el siglo XVI y declarada Bien de Interés Cultural, fue diseñada para proteger la Ría de Ferrol de invasiones y ataques navales. El complejo defensivo se complementa con el Castillo de San Felipe en Ferrol, ubicado en la orilla opuesta.

Algo que no se puede perder quien visita la localidad eso es su gastronomía, siendo el rey de ésta el famoso pulpo a la mugardesa. Este plato es todo un icono del pueblo y sus ferias y fiestas patronales giran alrededor de esta deliciosa preparación. Se trata de un guiso con pulpo cocido, cebolla, patatas, pimiento rojo y verde y pimentón; todo ello rehogado en aceite de oliva y vino blanco.

Los encantos de Mugardos le han hecho un hueco en la Guía Repsol como uno de los cinco municipios más bonitos de A Coruña, compartiendo estatus con Muros, Ponte Maceira, Redes y Betanzos.