Las termas más populares de Galicia para esta primavera: aguas curativas, bien ubicadas y gratuitas

La provincia de Ourense es conocida por sus paisajes y su gastronomía, pero si algo destaca entre sus puntos de interés eso son las termas. La ciudad cuenta con una gran variedad de termas, gratuitas y de pago, en las que relajarse y desconectar disfrutando de la naturaleza y de las propiedades de sus aguas.

La oferta es variada y cada vez son más las personas que se suman a este tipo de turismo. Pero si estás buscando las termas más populares de Galicia en las que disfrutar de aguas curativas, en una ubicación inmejorable al aire libre y completamente gratis; la respuesta solo puede ser una.

Tras meses de cierre forzado y poco después de una clausura que duró seis años, las termas de A Chavasqueira y Muíño da Veiga han vuelto a situarse como una de las experiencias mejor valoradas en la ciudad de Ourense.

Aguas a 40 grados para tratar el reuma, el estrés y la dermatitis

Después de su cierre en noviembre por las crecidas del Miño, las termas públicas de A Chavasqueira y Muíño da Veiga recuperaron su actividad el pasado 1 de abril con su horario habitual de 10.00 horas a 20.00 horas todos los días de la semana. Además de la limpieza, reacondicionamiento y desinfección a las que se les ha sometido, estos espacios regresan con todo lo necesario para los bañistas; como el control de acceso, los primeros auxilios o los servicios de atención al usuario.

Situadas en la orilla norte del Miño, ambos espacios termales sobresalen por su ubicación en un entorno natural único y las propiedades de sus aguas, que se mantienen siempre a 40 grados y favorecen la relajación muscular, el alivio del estrés y la mejora de la circulación sanguínea. Pero estas no son las únicas ventajas, ya que ambas cuentan con algunas propiedades distintas.

Las de A Chavasqueira, las más cercanas al Puente del Milenio, se caracterizan por ser particularmente buenas para el reuma, la artritis y el asma gracias a las características mineromedicinales de sus aguas, surgidas de la tierra a una temperatura de 63 grados. Esto, sumado al paisaje que forman sus piscinas de piedra rodeadas de vegetación las convierten en toda una referencia del termalismo gallego.

En cuanto a las de Muíño da Veiga, el complejo ya difiere desde su presentación. Situadas junto a un antiguo molino de madera hoy restaurado, sus cinco piscinas sirven como balcón al Miño y permiten alternar a los bañistas entre distintas temperaturas —incluyendo una de agua fría— mientras disfrutan al máximo de su baño. En su caso, estas aguas de mineralización débil se recomiendan en especial a personas con patologías dermatológicas como la dermatitis.

Estas últimas también cuentan con una amplia zona verde para el esparcimiento mientras no nos bañamos, integrada en la vista del Miño y, de nuevo, con servicios como vestuarios, baños y taquillas. Ambas termas sin salir de la ciudad, todo un lujo que atrae cada vez a más visitantes.