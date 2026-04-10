El destino gallego ideal para los amantes de la fotografía: de muelle olvidado a centro cultural

Quien vive en una ciudad sabe que estas, más que lugares, son como seres vivos en constante cambio y evolución. Una buena muestra de ello son las galerías históricas que FARO publica cada fin de semana, en las que asistimos con asombro a cómo era el Vigo que pisamos hoy.

Aunque lo más frecuente al comparar el presente de una ciudad con su pasado sea ver edificios donde antes no los había —el clásico «todo esto antes era campo»—, en ocasiones surgen proyectos capaces de reinventar el espacio y darle una nueva vida a los esqueletos urbanos abandonados.

En la ciudad de A Coruña existe un rincón olvidado del puerto que ha conseguido convertirse en uno de los centros culturales más atractivos de España, en especial para los amantes de la fotografía.

Reinventar el pasado industrial

En el muelle de Batería de A Coruña, un espacio hasta hace poco olvidado, encontramos lo que en otra época era una nave industrial con silos de cemento dedicados al almacenamiento de grano. Desde su cierre en 2008, ese espacio era un muro más que separaba a la ciudad de su vertiente marítima.

El lugar no tendría más visitas que las de los curiosos a los que les gusta explorar lugares abandonados hasta el año 2019, cuando murió el fotógrafo alemán Peter Lindbergh. Este fallecimiento suscitó un homenaje en la ciudad para el que se solicitó el uso temporal de ese espacio.

Entrada al edificio al otro lado del lago artificial. / Centro MOP

La muestra temporal se organizó sobre una estructura provisional que fue capaz de aprovechar al máximo el espacio para un evento de estas características. Destaca la entrada a la exposición, ubicada al fondo de un lago artificial. La presentación fue un éxito y atrajo visitantes de dentro y fuera de Galicia, lo que sirvió como germen de lo que hoy alberga el lugar: la Fundación Marta Ortega Pérez (MOP), un centro de exposiciones.

En 2022 la Fundación aterrizó en la nave con la idea de hacer de A Coruña un referente internacional de la fotografía, en particular en la vinculada con la moda. El lugar escogido tenía fuerza, pero necesitaba un lavado de cara. Ahí es donde entra el estupendo trabajo de la arquitecta Elsa Urquijo, quien conservo el espíritu duro e industrial de los silos y el edificio principal, mientras dotaba los interiores de calidez con un diseño minimalista y acogedor.

Quien recorre hoy el MOP puede experimentar en primera persona el carácter de este lugar, que recoge la esencia de las mejores obras brutalistas y las pone al servicio de las fotografías para que sean estas las que dominen la estancia, eso sí, siempre con el mar como telón de fondo. Recorrer las distintas alturas de este centro por dentro de los silos es una experiencia divertida en sí misma y la terraza se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los visitantes para fotografiar el Atlántico.

Interior de unos de los silos del centro. / Centro MOP

Moda y fotografía con alcance internacional

El Centro MOP acoge cada año exposiciones de los fotógrafos contemporáneos más reconocidos a nivel internacional. Además del mencionado Peter Lindbergh, por sus salas han pasado autores como Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn o David Bailey. A su vez, la fundación también invita a sus charlas (MOP Talks) a figuras reconocidas del panorama cultural como la escritora de libros como «El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes», Tatiana Tibuleac, o el músico C.Tangana.

Este año y hasta el próximo 1 de mayo, este lugar alberga su primera exposición dedicada a una mujer, la aclamada fotógrafa Annie Leibovitz, autora de algunos de los retratos más icónicos de la última década, entre ellos los de los actuales reyes de España.

La fotógrafa Annie Leibovitz, en el Centro MOP presentando su exposición Wonderland. / Carlos Pardellas

En esta ocasión la propia artista ha participado en la inauguración del evento y en el montaje de la exposición. Durante semanas Leibovitz supervisó la colocación de cada fotografía que compone Wonderland, en la que se reúnen muchas de las imágenes más icónicas de músicos, actores y políticos retratados por la estadounidense.

Un punto importante de este lugar es que la entrada es gratuita, lo que facilita el acceso todos los vecinos de la ciudad y visitantes. Además, los ingresos del merchandising se destinan a distintas iniciativas, entre ellas programas como Future Stories, que apoya el desarrollo de artistas jóvenes.

Exposición retrospectiva “ Wonderland “, de la fotógrafa Annie Leibovitz, en el Centro MOP del Muelle de Batería, en A Coruña. / Carlos Pardellas

Aquí también encontraremos THE MOP Library, una biblioteca abierta este año en la que podrás consultar gratis más de 5.500 publicaciones sobre moda y fotografía. También cuentan con una librería en la que podrás comparar libros sobre estos mismos temas.

El MOP va camino de convertirse en un referente e icono cultural dentro y fuera de A Coruña. En el presente, ya se ha convertido en un ejemplo para otras ciudades sobre cómo utilizar los cimientos del pasado para crear proyectos de futuro. ¿Quién sabe? Algún día podríamos estar hablando de exposición internacional en la Panificadora.