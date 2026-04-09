El laberinto más grande de España está en Galicia: 6.000 metros cuadrados y un plan ideal para esta primavera

Con la llegada de la primavera las opciones de ocio en Galicia se multiplican. Ya seas más de ir al teatroo si prefieres una ruta de vértigo por unos acantilados, la comunidad tiene mucho que ofrecerte durante los próximos meses.

El buen tiempo invita a las escapadas y algunas son más sorprendentes que otras. En una aldea rodeada de petroglifos y enmarcada en las Rías Alta, encontramos un lugar perfecto para hacer algo especial durante tus días libres: recorrer el laberinto más grande de España.

6.000 metros cuadrados de laberinto

En el pueblo de Vilarmaior (A Coruña), encontramos el laberinto más grande de España: 6.000 metros cuadrados de plantas que dibujan un bosque con forma de cruz celta y que están vinculados a la mitología.

El Labirinto de Breogán nos ofrece 2,3 kilómetros de senderos serpenteantes y pensados para despistarnos. Sus más de 4.000 árboles nos guían por caminos que se bifurcan, se cierran y nos desorientan mientras el tiempo parece enredarse tanto como nuestros pasos.

El origen de este dédalo se remonta a 2017, cuando un vecino del lugar, José luis Meitín, tuvo la idea de versionar los petroglifos que rodean su aldea- es el lugar con mayor concentración de estas piezas en Galicia- y convertirlos en algo vivo para los visitantes. El laberinto, inspirado en el mundo celta, se levantó con la ayuda del paisajista Raúl Castellar, discípulo del reconocido Adrian Fisher, y en 2022 se abrió al público.

El nombre del laberinto referencia a Breogán, un rey celta mitológico que fundó Brigantia, levantando una torre junto al mar que popularmente se relaciona con la Torre de Hércules. Pero la inspiración celta no termina ahí.

Un recorrido accesible

Cada año, quienes se enfrenten al reto deberán encontrar 16 símbolos celtas escondidos en él. Alguno de estos símbolos representan al ser humano, el universo o los ciclos de la vida.

Además de encontrarlos y descifrar su sentido, parte del reto es hacerlo en orden. El laberinto funciona como iniciación, un aggiornamento de un rito de paso a través del juego.

Esta actividad es ideal para cualquier edad, desde los niños hasta los más mayores. Los más atentos podrán completar el recorrido en menos de una hora, pero sin ningún agobio. Si alguien necesita salir, encontrará salidas alternativas y un número de teléfono de auxilio.

Quien llegue hasta el final, obtendrá el premio de ver el lugar desde la torre mirador, donde descubrirá el patrón en forma de cruz celta dibujado por árboles vivos.

Horario del Labirinto de Breogán

Los horarios para el laberinto durante los próximos meses es el siguiente: