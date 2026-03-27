La multitudinaria y esperada Fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 se pone en marcha. El pasado fin de semana las tropas de Napoleón tomaron la ciudad, que quedó bajo el control francés. Pero todo cambiará este fin de semana, cuando el Casco Vello se llenará de música, comida, bebida y fiesta (¡mucha fiesta!) que acabará con la expulsión de los franceses por parte del pueblo de Vigo.

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A continuación puedes consultar una guía completa de la Reconquista de Vigo 2026 para no perderte nada de la gran celebración olívica que culminará con la multitudinaria expulsión de los franceses el domingo 29 de marzo.