Vigo prende la Reconquista 2026: programa completo de la gran fiesta del Casco Vello
Vigo está en guerra: comienza la Fiesta de la Reconquista 2026. Arranca el fin de semana grande en el Casco Vello. Mucha música, comida, bebida y un solo objetivo: expulsar a los franceses. Te dejamos una guía completa de la fiesta para no perderte nada este viernes, sábado y domingo
La multitudinaria y esperada Fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 se pone en marcha. El pasado fin de semana las tropas de Napoleón tomaron la ciudad, que quedó bajo el control francés. Pero todo cambiará este fin de semana, cuando el Casco Vello se llenará de música, comida, bebida y fiesta (¡mucha fiesta!) que acabará con la expulsión de los franceses por parte del pueblo de Vigo.
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A continuación puedes consultar una guía completa de la Reconquista de Vigo 2026 para no perderte nada de la gran celebración olívica que culminará con la multitudinaria expulsión de los franceses el domingo 29 de marzo.
Viernes 27 de marzo
Este viernes 27 de marzo abrirá por primera vez el mercado en el Casco Vello, que vivirá tres días de fiesta mayor hasta el domingo por la tarde, cuando la celebración culminará con la tradicional expulsión de los franceses.
Apertura del mercado de la Reconquista
17.00 horas
17:10 h: Apertura de la zona infantil en O Berbés
17:30 h: Apertura dos Torreiros
17:30 h: Ruada del Trebón del Berbés
18:00 - 19.00 h: Ruadas de gaiteiros
19:30 h: Actuación de «Pandereteiras da Buxaina» (Torreiro Estrella Galicia)
20:00 h: Ruada de gaiteiros
20:30 h: Actuación de «Ce Orquesta Fantasma» (Torreiro Praza dos Ratos)
21.00 h: Actuación de «O Son do Río» (Torreiro Central)
21.30 h: Actuación de «Acordeireta» (Torreiro Estrella Galicia)
21.30 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)
23:30 h: Cierre del mercado de A Reconquista
Sábado 28 de marzo
Apertura del mercado de la Reconquista
11.00 horas
11:15 h: Apertura de la zona infantil (Praza de O Berbes)
11:30 h: Foliada infantil en el Paseo de Alfonso (O Fiadeiro)
12:00 h: Charla histórica «O Vigo que viron os franceses durante a Reconquista» de Jorge Lamas Dono (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel Generál Francés (Centro Cívico do Casco Vello)
Asalto al carro (O Berbés)
12.00 horas
12:00 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos
12:30 h: Actuación Escola Baile Tradicional de la AVC Casco Vello (Torreiro de O Berbés)
12:30 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
13.00 h: Obradoiro de baile de A Buxaina (Torreiro de Eduardo Chao)
13:00 h: Ruada de gaiteiros
13.30 h: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)
15:30 h: Ruada de gaiteiros
16.00 h: Chara histórica «Introducción as armas e uniformes da época Napoleónica» por el Club Deportivo de Esgrima Histórica Falcata-Hema en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello).
16:00 h: Obradoiro de Danzas del Mundo (Torreiro de O Berbés)
16:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)
17.00 h: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)
17.30 h: Actuación de títeres (Torreiro Central)
Emboscada a la patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso
18.00
18:15 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos
18:30 h: Ruada de gaiteiros
19.00 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
19.30 h: Regueifas no Torreiro Praza dos Ratos
20:00 h: Ruada de gaiteiros
20:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)
21:00 h: Actuación de Pandereteiras Ferreñas da Oliveira da AVC Casco Vello (Torreiro Praza dos Ratos)
21:00 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)
21:00 h: Actuación de «Mari Carmen» (Torreio Estrella Galicia)
21:30 h: Actuación del «Orfeón Mariñeiro do Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)
23:30 h: Cierre del mercado
Domingo 29 de marzo
El día grande la fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 será el domingo 29 de marzo. En esta jornada, además de la fiesta, se llevará la icónica representación teatral de la expulsión de los franceses. El programa para esta última jornada de fiesta será:
Apertura del mercado de la Reconquista
11.00 horas
11:15 h: Apertura zona infantil (Praza do Berbés)
11:30 h: Salida de «peixeiras» desde el Torreiro da Pedra
11:30 h: Salida de «verduleiras» y «rosquilleiras» desde el Torreiro de Praza dos Ratos
11:30 h: Ruada da Treboada Baixo Miño desde la Praza do Berbés
12:00 h: Ruada de gaiteiros.
12:00 h: Actuación de «Os Tolleitos» (Torreiro Praza dos Ratos)
12:30 h: Actuación infantil en Praza dos Ratos
12:00 - 15.30 h: Ruada de gaiteiros
16:30 h: Salida de la Banda de Gaitas del Casco Vello desde la Praza dos Ratos
17:00 h: Salida de la Milicia y Alarmas desde la Praza do Berbés.
17:00 h: Salida del Ejército Napoleónico desde el Cuartel General Francés (Centro Cívico Casco Vello)
Inicio de la representación de la Reconquista de Vigo en Porta do Sol
18.00 horas
20:00 h: Actuación de «Maghua» (Torreiro Estrella Galicia)
21:00 h: Fin de fiesta
Restricciones de tráfico
La Fiesta de la Reconquista de Vigo obliga a alterar el tráfico en varias calles del centro de la ciudad, eliminar plazas de aparcamiento y también a regular el acceso rodado de los residentes en el Casco Vello. Las principales restricciones se activarán el viernes.
Como cada año, además, la principal recomendación para asistir al Casco Vello y evitar problemas de tráfico, pasa por utilizar el transporte público. Vitrasa ha reforzado algunas líneas para facilitar el acceso a la zona antigua desde otros puntos. El domingo, además, coincidirá la fiesta de la Reconquista con la procesión del Domingo de Ramos en Porta do Sol.
Restricciones
Los avisos de tráfico a los que tendrán que estar atentas las personas que acudan este fin de semana a la Fiesta de la Reconquista de Vigo serán:
-Supresión del estacionamiento desde las 20:00 horas del 26 de marzo en las siguientes calles: Falperra (entre Paseo de Alfonso y Cachamuíña); Paseo de Alfonso, inicio de la calles Teófilo Llorente, Real, Chao, San Vicente y carga y descarga de San Francisco.
-Supresión de estacionamiento en las calles Victoria y Reconquista el domingo 29 de marzo desde las 15:00 horas hasta lo final del acto.
-Cambio de la parada de taxis al inicio de la calle Falperra.
Acceso residentes Casco Vello
Por la restricción de acceso de vehículos al Paseo de Alfonso desde el 27 de marzo a las 11:00 horas hasta el fin de la fiesta el 29 de marzo, las personas residentes del CascoVello Bajo deberán acceder y salir por la calle San Francisco con ayuda de uno bloqueo semafórico.
Las personas residentes del Casco Vello Alto deberán entrar y salir por las calles Abeleira Menéndez o calle Santiago.
A mayores, el día grande de la representación de la expulsión de los franceses, se cortará al tráfico la calle Carral el domingo 29 de marzo entre las 16:30 y las 21.00 horas. También se cerrarán al tráfico, desde las 18:30 horas, las calles: Policarpo Sanz, Reconquista, Plaza Compostela y Victoria para la representación de la Reconquista.