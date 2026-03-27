La Reconquista de Vigo para niños: magia, títeres, circo o el hombre orquesta se suman a la agenda infantil de la fiesta

Vigo está de fiesta. Llega la Reconquista 2026, el buen tiempo acompaña y el Casco Vello volverá a convertirse este viernes, sábado y domingo en el centro neurálgico de la diversión. Y, como de costumbre, la Asociación Vecinal y Cultural do Casco Vello ha tenido muy en cuenta a los pequeños de la casa, para los que ha preparado diferentes espectáculos infantiles durante los tres días.

Del viernes al domingo las familias podrán disfrutar de todo lo que regala la Reconquista por las calles del casco histórico. Habrá artesanos, puestos de comida, bebida, música y baile folclórico en cada esquina, representaciones teatrales y un largo etcétera de actividades. Pero además, los más pequeños podrán disfrutar del hombre orquesta, títeres, magia o circo, además de las atracciones y juegos tradicionales.

La mayoría de actuaciones para el público infantil se realizarán en la Praza dos Ratos, junto a la de O Berbés, donde también habrá atracciones y juegos populares, además de artesanos. A continuación puedes consultar la agenda infantil de la Reconquista de Vigo 2026.

Viernes 27

El mercado de la fiesta de la Reconquista de Vigo abrirá por primera vez el viernes 27 de marzo a las 17.00 horas. Además de la multitud de actuaciones musicales y talleres de artesanos que las familias podrán disfrutar callejeando por el Casco Vello (puedes ver el programa completo en este enlace), en la zona de la plaza de O Berbés y, particularmente en la Praza dos Ratos, se realizarán la mayoría de actuaciones destinadas al público infantil:

17.15 horas: Abre la zona infantil con atracciones y juegos tradicionales en la Praza de O Berbés.

con atracciones y juegos tradicionales en la Praza de O Berbés. 20.30 horas: Actuación de «Ce Orquestra Pantasma» en el Torreiro Praza dos Ratos.

Cé Orquestra Pantasma actuará el viernes dentro de la programación de la fiesta de la Reconquista de Vigo 2026. / Cé Orquestra Pantasma Oficial

Sábado 28

11.00 horas: Apertura el mercado de la Reconquista 2026.

11.15 horas: Abre la zona infantil con atracciones y juegos tradicionales en la Praza de O Berbés.

con atracciones y juegos tradicionales en la Praza de O Berbés. 11.30 horas: Foliada infanitl organizada por la AF O Fiadeiro .

organizada por la 12.00 horas: Representación del asalto el carro de suministros en la Praza do Berbés.

de suministros en la 12.00 horas: Actuación «Peter Punk» en el Torreiro Praza dos Ratos.

12.30 horas: Actuación de la Escuela de Baile Tradicional de la Asociación Vecinal y Cultural do Casco Vello en el Torreiro do Berbés.

13.00 horas: Taller de baile organizado por A Buxaina en el Torreiro de Eduardo Chao.

16.00 horas: Taller de Danzas del Mundo en el Torreiro Estrella Galicia.

en el 16.30 horas: Actuación del «Mago Kali» en el Torreiro Praza dos Ratos.

en el 17.30 horas: Actuación títeres de Tanxarina con su espectáculo «Titiricircus» en el Torreiro Central (Porta do Sol).

18.00 horas: Representación de la emboscada a las tropas de Napoleón en el Paseo de Alfonso.

18.15 horas: Actuación «Peter Punk» en el Torreiro Praza dos Ratos.

en el 20.30 horas:Actuación del «Mago Kali» en el Torreiro Praza dos Ratos.

Domingo 29