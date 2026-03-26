No cabe duda: las Islas Cíes son playas paradisiacas. Sí, con el agua fría, pero espectaculares. Y Rodas, probablemente, una de las mejores del mundo, como la distinguió en 2007 el diario británico The Guardian (aunque hay quien prefiere otras). Pero las islas de los dioses son mucho más que arenales de fina arena blanca y aguas cristalinas. Llega la Semana Santa 2026 y comienza la temporada de visitas. Y ahora, en estas fechas, podrás disfrutarlas con total tranquilidad.

Además de tomar el sol, en el archipiélago que defiende la ría de Vigo hay otras joyas: los rincones que deslumbran a lo largo y ancho de las rutas de senderismo que recorren el archipiélago. Hacerlas es casi una obligación: quedarás (todavía más) boquiabierto con su belleza natural.

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En las islas Cíes hay cuatro rutas de senderismo principales. Son, sin lugar a dudas, algunos de los mejores planes que puedes realizar en las islas más famosas del Parque Nacional Illas Atlánticas. Y se pueden realizar de forma libre, con guías e incluso de forma autoguiada a través de la aplicación para teléfonos móviles "VIGO" del Concello.

¿Es posible verlo todo en las islas Cíes en solo un día? No. Si vas y vuelves en la misma jornada te dejarás muchas cosas atrás. Si te quieres quedar, podrás pernoctar en el único camping que hay en Cíes y descubrir muchos de los secretos imprescindibles que esconden y que te contamos en este reportaje.