Las Islas Cíes abren la temporada: rutas y secretos del paraíso de Galicia
Mar y montaña. Playas paradisíacas. Biodiversidad. Vistas increíbles. Todo un tesoro medioambiental. El paraíso de Galicia. La joya natural de Vigo. Rodas te deslumbrará. Pero las Islas Cíes ofrecen mucho más. Como cada año, en Semana Santa abre la temporada de visitas. Te guiamos por sus mejores rutas y te descubrimos algunos de sus secretos que harán que te replantees el viaje... para alargarlo
No cabe duda: las Islas Cíes son playas paradisiacas. Sí, con el agua fría, pero espectaculares. Y Rodas, probablemente, una de las mejores del mundo, como la distinguió en 2007 el diario británico The Guardian (aunque hay quien prefiere otras). Pero las islas de los dioses son mucho más que arenales de fina arena blanca y aguas cristalinas. Llega la Semana Santa 2026 y comienza la temporada de visitas. Y ahora, en estas fechas, podrás disfrutarlas con total tranquilidad.
Además de tomar el sol, en el archipiélago que defiende la ría de Vigo hay otras joyas: los rincones que deslumbran a lo largo y ancho de las rutas de senderismo que recorren el archipiélago. Hacerlas es casi una obligación: quedarás (todavía más) boquiabierto con su belleza natural.
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En las islas Cíes hay cuatro rutas de senderismo principales. Son, sin lugar a dudas, algunos de los mejores planes que puedes realizar en las islas más famosas del Parque Nacional Illas Atlánticas. Y se pueden realizar de forma libre, con guías e incluso de forma autoguiada a través de la aplicación para teléfonos móviles "VIGO" del Concello.
¿Es posible verlo todo en las islas Cíes en solo un día? No. Si vas y vuelves en la misma jornada te dejarás muchas cosas atrás. Si te quieres quedar, podrás pernoctar en el único camping que hay en Cíes y descubrir muchos de los secretos imprescindibles que esconden y que te contamos en este reportaje.
La mejor forma de descubrir todos los tesoros que ofrecen las Islas Cíes es pateándolas. Para ello, puedes optar por hasta cuatro rutas de senderismo diferentes. Todas parten de la caseta de información que te econtrarás nada más bajarte del barco y atravesar una pasarela de madera que te econtrarás a mano izquierda. De este punto salen también las rutas guiadas gratuitas que realizan los trabajadores del Parque Nacional. No lo dudes y apúntate a alguna de ellas: no te defraudarán.
Ruta del Faro
Es uno de los senderos más famosos de Cíes. También el más largo. Y, sin lugar a dudas, uno de los más recomendable para aquellas personas que visitan por primera vez las islas (sobre todo si solo tienen tiempo para hacer una ruta).
En el sendero del Faro de Cíes se puede disfrutar de un gran contraste de paisajes: playas, acantilados, el milenario ecosistema marino del Lago dos Nenos, el mirador de A Pedra da Campá... y, por supuesto, el gran protagonista final: el faro al que los visitantes llegarán en el último tramo tras recorrer una serpenteante y empinada escalada hasta lo más alto de la isla del Medio o del Faro. El culmen a esta ruta serán (otras) vistas espectaculares de los acantilados de la cara oeste.
Distancia: 3,5 km (lineal)
Duración: 1 h 30 min (solo ida)
Desnivel: 175 m
Por el camino —y también en toda la isla— ¡ojo con las gaviotas! Además de estar protegidas y estar prohibido alimentarlas y molestarlas, ellas son expertas ladronas. Ten especial cuidado en la época de cría: pueden sentirse amenazadas si te acercas demasiado a ellas.
En este enlace puedes descargar un folleto completo sobre la ruta del Faro de Cíes.
El Faro de Cíes, a 175 metros, se alcanza tras una icónica subida serpenteante y es la meta de una de las mejores rutas de senderismo
Ruta Alto do Príncipe
La ruta al Alto do Príncipe es una de las más cortas, pero también más bonitas. Sobre todo su final. Se trata de un sendero natural que permite disfrutar de buena parte de la belleza que esconden las islas Cíes. Al final de ella te podrás sentar además en el que han calificado como el mejor trono del mundo.
Parte del muelle, desde donde los senderistas, una vez atravesada la pasarela de madera, deben girar a la derecha dejando la famosa playa de Rodas atrás. A escasos metros pasarán por otro de los arenales más famosos y paraíso nudista de las islas Cíes: Figueiras.
Distancia: 1,7 km (lineal)
Duración: 45 min (solo ida)
Desnivel: 95 m
Tras pasar este arenal, el camino comenzará a ser más empinado. Metros más adelante llegará otro desvío en el que se debe girar a la izquierda para comenzar el ascenso hacia el Alto do Príncipe y la Silla de la Reina. Además del atractivo de las vistas y de este trono, destacan también las formaciones rocosas de este mirador que, al igual que la silla, han sido esculpidas por la naturaleza. Es también un buen punto para observar (sin molestar) zonas de anidamiento de la gran colonia de gaviotas patiamarillas que viven en las Cíes.
Consejo: si te quedas a dormiR en las Cíes, el Alto do Príncipe es uno de los mejores puntos de la isla para ver la puesta de sol.
En este enlace puedes descargar un folleto completo sobre la ruta del Alto do Príncipe.
Ruta Faro da Porta
Esta ruta comparte el recorrido con la ruta del Faro hasta la playa de Nosa Señora (en color verde en el plano). A partir de ahí, se hace más suave que el otro sendero, ya que no asciende sino que transcurre por la parte baja de la isla ofreciendo unas espectaculares vistas hacia la isla Sur de Cíes o San Martiño.
Es la ruta de Cíes que discurre más próxima al mar. Entre los atractivos que hay a lo largo del recorrido está también Rodas, el Lago dos Nenos, la duna del arenal de Nosa Señora o el propio paisaje rocoso desde el canal de A Porta hasta el faro del mismo nombre en el que culmina el sendero.
Distancia: 2,6 km (lineal)
Duración: 1 h (solo ida)
Desnivel: 55 m
En este enlace puedes descargar un folleto completo sobre la ruta Faro da Porta.
Ruta Faro do Peito
La Ruta do Faro do Peito, al igual que la del Alto do Príncipe, discurre hacia el norte por la isla de Monteagudo.
El tramo inicial lo comparte con el sendero hacia el el Alto do Príncipe y permite llegar hasta los acantilados de Monteagudo, en la zona más al norte de Cíes a la que se puede llegar caminando.
Distancia: 2,5 km (lineal)
Duración: 35 min (solo ida)
Desnivel: 60 m
Desde el Faro do Peito los visitantes tendrán una panorámica de la Ría de Vigo, la Costa da Vela (O Morrazo) e incluso la isla de Ons.
En este enlace puedes consultar más información sobre la ruta Faro do Peito de Cíes.
Mapa de rutas de Cíes
Bajo estas líneas puedes consultar el mapa completo de las rutas de senderismo, playas o puntos de intereés de las Islas Cíes (puedes también dscargarlo en este enlace)
Secretos nocturnos
Hacer una excursión de un día a las islas Cíes (ir por la mañana y regresar por la tarde) podría decirse que es como una cata. Solo una prueba, una pequeña degustación del paraíso gallego.
Si no quieres quedarte con hambre de Cíes, anota los secretos que esconde y que —probablemente— harán que te replantees esa idea que pasa por la cabeza de la mayoría: ir y volver de Cíes en el mimos día.
Viajar a las islas Cíes y no quedarse a dormir al menos una noche supone renunciar a una experiencia completa en el paraíso gallego. Pernoctar en el archipiélago (hay un camping que también abre en Semana Santa) te permitirá descubrir lugares y experimentar sensaciones y momentos únicos que no podrás disfrutar si tu visita es de un solo día. De noche «despiertan» sus secretos mejor guardados.
En las islas Cíes hay mucho que ver y disfrutar durante el día. Pero la magia de la isla llega cuando se marcha el último barco. En ese momento comienza el espectáculo. Y hay tres pases: al ocaso, durante la madrugada y al amanecer. Si ya te estás replanteando tu viaje, ahora vienen los secretos: ¿Por qué quedarse a dormir en las islas Cíes?
*Consejo: aunque en la isla hay límite de visitantes y de noche nunca habrá mucho más de 600 personas, que son las que se pueden alojar en el camping, si lo que buscas es la mayor tranquilidad posible, evita los meses de julio y agosto. Aunque la demanda en Cíes está aumentando exponencialmente, en primavera (incluso ahora en Semana Santa) y finales de verano, habrá mucha menos gente. Son los momentos perfectos para disfrutar de las islas con tranquilidad.
Puesta de sol en Cíes
En Vigo el sol se marcha por Cíes. Si te quedas a dormir al menos una noche, tendrás la oportunidad de ver cómo se apaga la última luz del día cuando el sol se esconde en la inmensidad del océano Atlántico. La experiencia es única.
Hay multitud de puntos en los que la puesta de sol en las islas Cíes puede ser mágica. Uno de ellos, en la zona de A Pedra da Campá (en la fotografía sobre estas líneas). Pero sin lugar a dudas, uno de los puntos más idílicos para ver cómo el sol se oculta en la inmensidad del Atlántico es el Alto do Príncipe, donde la naturaleza ha esculpido también el mejor trono del mundo.
Pero hay otros puntos que miran al Oeste desde los que podrás deleitarte con el ocaso: el espigón que conecta la isla do Faro y la Monteagudo (pegado al camping y a la isla de Rodas); o desde lo más alto del archipiélago: el Faro de Cíes.
Amaneceres
Pero el sol ofrece dos espectáculos cada día en las islas Cíes. Cuando se marcha y cuando regresa. Y en este último caso no es ni siquiera necesario moverse para disfrutarlo. Desde el camping, y con solo abrir la cremallera de la tienda de campaña, se tiene acceso preferente a este maravilloso momento.
El escenario es idílico. En primer plano, el Lago dos Nenos y la playa de Rodas. Más lejos, la preciosa ría; y al fondo, el gran protagonista levantándose sobre la ciudad de Vigo. La experiencia es inigualable.
Un manto de estrellas
El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Illas Atlánticas es uno de los mejores puntos para deleitarse con las estrellas. Certificado como un Destino Turístico Starlight, durante la madrugada el firmamento de las islas Cíes se hace arte. Además, se pueden realizar visitas guiadas.
Silencio: hablan las Cíes
Los sonidos en las islas Cíes, sobre todo en temporada alta, tienen dos momentos muy diferentes. En las primeras horas de la mañana y desde última hora de la tarde la isla está prácticamente vacía. No más de 600 personas, que son las que se pueden alojar en el camping. Son los momentos de mayor tranquilidad y silencio.
Si pasas al menos una noche en las Cíes, podrás sentir como las islas son prácticamente todas para ti en esas franjas horarias, en las que disfrutarás al máximo de los sonidos de la naturaleza y de la idílica experiencia de poder pasear por el paraíso como si estuvieras solo.
Autorización
Lo primero es lo primero. Antes de poder poner un pie en las Islas Cíes hay que conseguir una autorización de la Xunta de Galicia (es un Parque Nacional y hay límite de visitantes). Tramitarla no es difícil, pero hay que seguir diferentes pasos en función del tipo de estancia. Si pretendes ir y volver en el mismo día, se obtiene de una forma; si te quedas a dormir en el camping, de otra.
La autorización de visita a Cíes es obligatoria tanto en Semana Santa como en la temporada de más visitantes, del 15 de mayo hasta el 15 de septiembre. Fuera de esas fechas, las navieras realizan también viajes (incluso en invierno), aunque no de forma regular y diaria, por lo que los visitantes deben consultar a través de ellas si hay viajes.
Ida y vuelta en el mismo día
En este caso deberás entrar primero en la página web www.autorizacionillasatlanticas.xunta.gal, seleccionar el día de tu visita y rellenar los datos que se solicitan (propios y de acompañantes). Tras ello, se emitirá un código que será necesario para que puedas dar el siguiente paso: comprar los billetes del barco.
Viaje a Cíes con pernocta en el camping
Si tu idea es pasar al menos una noche en Cíes, el proceso es diferente. Primero deberás formalizar tu reserva de alojamiento en la web del camping: www.campingislascies.com. Debes saber además que es el único lugar en el que podrás quedarte a dormir (en este enlace puedes consultar fechas, tarifas, tiendas... de 2025). Serán ellos los que automáticamente tramiten tu código de autorización que tendrás que insertar a la hora de comprar los billetes de barco.
¡No te olvides!
Además del billete, la autorización y las ganas de descubrir las islas que presumen de una de las mejores playas del mundo, tendrás que meter en la mochila al menos 5 cosas. ¡Si te las olvidas, te arrepentirás!
1. Bolsa para la basura: «Lo que va, tiene que volver». En Cíes no hay papeleras. Debes llevar alguna bolsa para guardar los desperdicios que generes. ¡Los tendrás que traer de vuelta!
2. Agua: En Cíes hay alguna fuente, pero el agua no es potable. Lleva hidratación, sobre todo si vas a hacer alguna de las rutas de senderismo. Allí también podrás comprarla las pocas cafeterías y restaurantes que hay.
3. Protección solar: En Cíes el sol pega. Y pega mucho. Si no quieres ponerte como un camarón y aprecias tu piel y tu salud, no escatimes en crema solar. Gorros, viseras, gafas de sol, sombrillas... también son recomendables.
4. Calzado cómodo: Cíes es mucho más que playas. Si tu plan es tirarte en Rodas, las chanclas serán suficientes. Pero si vas a patearte la isla (¡te lo recomendamos!) lleva calzado cómodo.
5. Abrigo: Llévate una rebequita por si refresca. Lo agradecerás. Puede que no la uses en todo el viaje, pero será tu as en la manga si entra niebla. A mayores, la agradecerás si viajas en la cubierta del barco, tanto a la ida como a la vuelta.