AQUAPARKS
El gran parque acuático de Galicia desvela la fecha de apertura en 2026
Reabrirá sus puertas en junio y estará operatio hasta septiembre
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Galicia comienza a activar el modo verano en primavera. Poco a poco comenzará ya a abrirse en Semana Santa los chiringuitos de playa; arrancan los viajes a las Cíes y Ons y comienza el cambio de armario. Pero también comienza a activarse la temporada de parques acuáticos. Tanto los de Galicia, como los de Portugal. El más famoso de la comunidad gallega ha avanzado ya que abrirá sus puertas el 10 de junio..
Se trata del aquapark de Cerceda. Mientras otros parques acuáticos están creciendo, como el de Ourense; otros, marítimos, se instalará en próximas fechas en varias playas y el de Meis continúa en cartera, el aquapark de Cerceda continúa siendo el mayor de Galicia.
Cerca de Galicia, en el norte de Portugal, hay varios parques acuáticos. Incluso, en el Algarve, hay uno cubierto que se puede disfrutar todo el año. Pero en la comunidad gallega, con el proyecto del de Meis todavía pendiente de fecha concreta de apertura y con el de Monterrei en Ourense en crecimiento, el mayor sigue siendo el de Cerceda.
Según ha anunciado la organización en su página web, el aquapark de Cerceda abrirá sus puertas el miércoles 10 de junio de 2026 y permanecerá abierto hasta principios de septiembre.
El parque acuático, que hace varios años introdujo entre sus novedades un barco pirata, abrirá todos los días desde las 12.00 hasta las 20.00 horas. En cualquier caso, las instalaciones podrían no abrir en algunas jornadas por factores meteorológicos.
Atracciones
El aquapark de Cerceda cuenta con más de una quincena de atracciones y piscinas para todas las edades que incluyen un tobogán «kamikaze» de de 54 metros, una piscina de olas o un jacuzzi gigante.
- Aquatubo cerrado y abierto
- Piscina de olas
- Piscina de chapoteo
- Piscina infantil del caldero
- Piscina infantil de la rana
- Piscina ifnantil del congrio
- Tobogán de los Donuts
- Géiser
- Toboganes pequeños
- Kamikaze
- Jacuzzi
- Parque infantil
- Multipistas
- Roaller Coaster
- Piscina de natación
Precios
Los precios del aquapark de Cerceda para la temporada 2026 son las siguientes.
De lunes a viernes
Adultos: 12 euros
5-12 años: 9 euros
0-4 años: 1 euros
Sábados, domingos y festivos
Adultos: 13 euros
5-12 años: 10 euros
0-4 años: 2 euros
El parque acuático de Cerceda tiene también tarifas especiales para familiasnumerosas. Dispone también de bonos a precios más reducidos. Puedes consultar todas las tarifas en este enlace.
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