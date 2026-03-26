Los 5 pueblos de Pontevedra más buscados en Google para una escapada durante esta Semana Santa
El turimso rural de la provincia afianza su posición como polo de atracción turístico sumando cerca de 130.000 consultas
Galicia ha ido ganando cada vez más relevancia en el panorama turístico nacional e internacional. Lo que en un primer momento era un lugar conocido por el histórico Camino de Santiago ha terminado por convertirse en un destino de playa, montaña y, sobre todo, ideal para las escapadas rurales.
En esta última categoría, la provincia de Pontevedra se ha asentado como uno de los lugares más demandados en todo el país. Ya sea por el atractivo y el buen tiempo de las Rías Baixas, su variada y popular gastronomía; o por el patrimonio natural y arquitectónico que alberga.
Un estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en el análisis de miles de consultas en Google en 2025, pone cifras a esta popularidad y señala cuáles son los cinco pueblos más buscados en Google de la provincia.
Los 5 pueblos más buscados en Google para una escapada en Pontevedra
Uno de los mayores atractivos de la provincia es que nos ofrece la oportunidad de descubrir lugares con un estilo muy distinto en poco espacio. Si organizas bien tu escapada, podrías visitar varios de los pueblos de esta lista disfrutando de cada uno como se merece, sin necesidad de renunciar a las villas marineras o a la experiencia de recorrer un bosque gallego.
El estudio deja clara la intención de las búsquedas que se contabilizan para obtener esta lista: «Las consultas también reflejan que muchos usuarios no parten de una búsqueda genérica, sino de destinos concretos que ya asocian con una experiencia determinada».
Teniendo esto en cuenta, nos queda claro que algunos de estos lugares no son un interés nuevo o pasajero, sino que cuentan con la atención del público desde mucho antes del gobierno del clic en nuestras vidas.
Contabilizando las búsquedas con intención de realizar una escapada, el ránking nos queda así:
- Sanxenxo: liderando la lista con 6.650 búsquedas y destacado por sus playas, gastronomía y un ambiente turístico muy reconocido a nivel nacional. Otro de sus atractivos principales es la cercanía al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Illas Atlánticas.
- Cambados: el segundo del ránking alcanza las 4.200 búsquedas. En esta localidad destaca su patrimonio con edificios como el convento de San Francisco y la iglesia de Santa Mariña do Dozo, así como su multitud de pazos señoriales.
- Baiona: la localidad aúna patrimonio, playa, vistas de las Cíes e historia. Todo ello la aúpa a la tercera posición con 3.310 búsquedas.
- Bueu: el pueblo de O Morrazo alcanza se queda cerca de Baiona con 3.210 búsquedas. Sus playas y la tradición marinera del lugar explican el gran atractivo que despierta, así como la riqueza patrimonial y paisajística de paseos como el del puerto, la ruta de los petroglifos o el Museo Massó.
- Ponteareas: el ilustre último puesto de esta lista se cierra con esta localidad y sus 1.880 búsquedas. El castillo de Sobroso, el Casto de Troña, sus iglesias románicas y la tranquilidad y el paisaje que rodean a sus playas fluviales están entre lo más buscado de la provincia.
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