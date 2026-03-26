Los 5 pueblos de Pontevedra más buscados en Google para una escapada durante esta Semana Santa

Galicia ha ido ganando cada vez más relevancia en el panorama turístico nacional e internacional. Lo que en un primer momento era un lugar conocido por el histórico Camino de Santiago ha terminado por convertirse en un destino de playa, montaña y, sobre todo, ideal para las escapadas rurales.

En esta última categoría, la provincia de Pontevedra se ha asentado como uno de los lugares más demandados en todo el país. Ya sea por el atractivo y el buen tiempo de las Rías Baixas, su variada y popular gastronomía; o por el patrimonio natural y arquitectónico que alberga.

Un estudio elaborado por Sensación Rural y o10media, basado en el análisis de miles de consultas en Google en 2025, pone cifras a esta popularidad y señala cuáles son los cinco pueblos más buscados en Google de la provincia.

Los 5 pueblos más buscados en Google para una escapada en Pontevedra

Uno de los mayores atractivos de la provincia es que nos ofrece la oportunidad de descubrir lugares con un estilo muy distinto en poco espacio. Si organizas bien tu escapada, podrías visitar varios de los pueblos de esta lista disfrutando de cada uno como se merece, sin necesidad de renunciar a las villas marineras o a la experiencia de recorrer un bosque gallego.

El estudio deja clara la intención de las búsquedas que se contabilizan para obtener esta lista: «Las consultas también reflejan que muchos usuarios no parten de una búsqueda genérica, sino de destinos concretos que ya asocian con una experiencia determinada».

Teniendo esto en cuenta, nos queda claro que algunos de estos lugares no son un interés nuevo o pasajero, sino que cuentan con la atención del público desde mucho antes del gobierno del clic en nuestras vidas.

Contabilizando las búsquedas con intención de realizar una escapada, el ránking nos queda así: