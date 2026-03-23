Un plan distinto para la Semana Santa en Galicia: rutas guiadas gratuitas para conocer Cíes, Ons y Cortegada

La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y muchas personas siguen buscando planes para disfrutar de sus vacaciones en Galicia.

Para quienes buscan un plan distinto y que poder hacer en familia la próxima semana, la Xunta de Galicia ofrece un total de 550 plazas para descubrir las Illas Atlánticas a través de rutas guiadas gratuitas.

Rutas gratis por Cíes, Ons y Cortegada: cómo apuntarse

Entre el 28 de marzo y el 5 de abril, Cíes y Ons ofrecen rutas guiadas gratuitas con el objetivo de divulgar el patrimonio ambiental, paisajístico e histórico de estas islas.

Las rutas estarán dirigidas por guías profesionales de cada espacio natural y ofrecen una amplia variedad de horarios, recorridos y contenidos relacionados con la fauna, la flora, el paisaje, la geología y la historia de estos archipiélagos.

Quienes quieran apuntarse a estos recorridos podrán inscribirse el propio día de la visita en los puntos de información de Cíes y Ons. También se pondrán a disposición del público 134 plazas en algunas rutas a través de internet, en concreto, en la página de la central de reservas del Parque Nacional marítimo-terrestre de las Illas Atlánticas de Galicia.

En las Cíes, los visitantes podrán reservar la ruta Illa de paisaxes, programada para los días 28 y 29 de marzo y 2, 3, 4 y 5 de abril a las 12.00 horas. El 31 de marzo se celebrará el itinerario histórico Cíes no tempo.

Por su parte, Ons propone las rutas Unha illa de dúas caras, los días 28 y 29 de marzo y 2, 3 y 5 de abril, y la histórica Os primeiros poboadores, el 1 y el 4 de abril.

Además, la iniciativa incluye propuestas familiares para menores de entre 5 y 12 años Detectives na praia, organizada para el 29 de marzo en Cíes y el 5 de abril en Ons. Por su parte, Cortegada ofrece la ruta guiada O segredu dun bosque no medio do mar, que muestra la historia de la isla, su particularidad botánica y recorre las ruinas de los antiguos edificios que la habitan.

Este año no habrá rutas gratuitas en Sálvora debido a las obras que se están realizando en distintos puntos de la isla, solo se podrá acceder al Parque Nacional con los servicios de alguna de las navieras autorizadas. Sin embargo, en Cortegada el transporte sí estará gestionada por la dirección del parque.